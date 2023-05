¿Con qué signo es compatible Tauro en el amor y el sexo?

Tauro es uno de los signos zodiacales más correctos, conservadores, leales y decididos, por eso es muy selectivo en sus relaciones de pareja ya que busca a alguien que comparta sus mismos valores y creencias sin la necesidad de cambiar mucho. Como buenos signos de tierra, tienen gran fuerza de voluntad y se esmeran por cumplir sus metas. En el terreno sexual son considerados muy ambiguos pero eso no quiere decir que no tenga un lado oscuro en el que salga a relucir el toro que lleva dentro.

Horóscopos del mes de mayo de 2023 con Padme Vidente

De todos los signos zodiacales con los que se relaciona, pocos son los que de verdad cumplen con las necesidades y fantasías de Tauro pero solo es uno que es el merecedor de su amor pasión.

Te puede interesar: ¿Con qué signo es compatible Aries en el amor y el sexo?

¿Cuáles son los signos incompatibles con Tauro?

Tauro no se lleva bien con Leo, Acuario, Géminis y Libra ya que son signos a los cuales no les gusta seguir la reglas, algo que Tauro no puede soportar ya que son muy alineados a sus valores y costumbres. De hecho, los signos de tierra muy difícilmente se pueden llevar bien con los de aire como acuario, siendo una pareja extremadamente tóxica al relacionarse.

Te puede interesar: ¿Cuál es el signo más enojón del zodiaco?

¿Cuáles son los signos compatibles con Tauro de manera romántica y sexual?

En contaste, Tauro es compatible con Cáncer, Virgo, Capricornio y Piscis. El toro tiene la dosis exacta de ternura y romanticismo que a estos signos de tierra, agua y fuego necesitan. Pero quien definitivamente es su pareja ideal es Aries ya que ambos tienen la dosis de amor, energía ya pasión para permanecer en la cama toda una noche entera y tener la mejor relación sentimental de todos. Aunque ambos son dominantes y les gusta llevar las cosas a su manera, entre ellos habrá una gran comunicación y nunca faltará la magia y la química necesaria para prender el fuego del amor.