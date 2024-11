El signo que se quedará soltero para siempre

Expertos en astrología occidental han dado a conocer cuál es el signo del zodiaco que no tendrá buena suerte en el amor y que podría quedarse soltero para siempre, esto de acuerdo con las lecturas que se han realizado a los planetas y constelaciones, pues su energía influye en la vida de los individuos que habitan el planeta Tierra.

En este sentido, astrólogos han precisado que existe un signo del zodiaco que se destaca del resto por no tener suerte al momento de encontrar pareja. Aunque este no es un paso que necesariamente esté buscando y es posible que sea de quienes disfrutan de su soltería y no tienen dentro de sus planes el formar una vida junto a alguien más.

¡Confirmado! La Bruja Zulema analiza videos de La Llorona [VIDEO] La Bruja Zulema en Busca de lo Oculto analiza videos y audios de personas que han tenido un acercamiento de miedo con apariciones de La Llorona ¡Ay nanita!

Este signo del zodiaco se quedará soltero para siempre

Recientemente se reveló que el signo que tiene más posibilidades de pasar toda su vida soltero es el de Acuario, esto se debe a diferentes factores que le hacen preferir no tener vínculos románticos y es que se caracterizan por ser desapegados emocionalmente y por tener dificultades con los compromisos a largo plazo.

Te puede interesar: ¿Cuál es mi signo en el horóscopo azteca?

Los Acuario son individuos que disfrutan mucho de su independencia y de gozar de ciertas libertades que sienten perdidas al momento de iniciar una relación. Es por esto que prefieren mantener las cosas casuales con sus parejas y cuando llega el momento de dar el siguiente paso pueden retroceder y solicitar tiempo para sí mismos.

Esta independencia está ligada con su desapego emocional ya que no sienten la necesidad de que alguien esté en su vida para siempre, es más, consideran que eso es casi imposible y no se crean expectativas a futuro en sus relaciones.

Lo que podría parecer mala suerte en el amor se relaciona más con que Acuario es un signo diferente al resto y que normalmente no está en búsqueda del romance pues sus ideales van más allá de las relaciones con los demás, buscan dejar un legado y cambiar al mundo.