¿Cómo aplicar los colores en tu vida de acuerdo a tu signo zodiacal? La astrología del color es un concepto que relaciona la carta astral con la cromoterapia.

Esta última usa los colores como método de curación porque cada uno se asocia con una frecuencia. La vibración de los tonos no es igual para todas las personas, de acuerdo a Rose Theodora para Well and Good.

En la astrología del color no hay un significado específico para cada color, pero se asocian a los elementos de los signos solares.

Los colores y los signos zodiacales

Los signos de fuego como Aries, Leo y Sagitario necesitan colores fuertes y brillantes como dorado, rojo y naranja.

En el caso de los signos de tierra como Tauro, Virgo y Capricornio, son necesarios los colores neutros como marrón, beige y crema.

Para los signos de agua como Cáncer, Escorpio y Piscis son ideales los colores como azules y grises. Los signos de aire como Géminis, Libra y Acuario van mejor con los tonos pastel y metálicos.

Elijamos los tonos recomendados con nuestro elemento astrológico y cuál nos hace sentir más positivos. Se puede visualizar durante una sesión de meditación o llevarlo contigo en ropa, accesorios, maquillaje y decoración de tu habitación o casa.

