Conjunción entre Marte y la Luna: Estos signos regresarán con un amor del pasado.

El 26 de abril habrá una conjunción entre Marte y la Luna, pero además de ser un impresionante fenómeno astronómico también influirá considerablemente en los signos del zodiaco, por ello algunos de ellos volverán con un amor del pasado, ¿será el tuyo?

Como ya mencionamos anteriormente, la conjunción entre Marte y la Luna tendrá lugar el miércoles 26 de abril y se ubicará en la constelación de Géminis, donde la distancia entre ambos será de 3°36’ y provocará que el satélite natural ilumine de gran forma Marte, lo que desencadenará una revolución astrológica.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que regresarán con un amor del pasado? Este fenómeno astronómico generará grandes cambios en algunos signos del zodiaco, ya que un amor del pasado volverá con intenciones de quedarse, lo que podría generar un enorme desequilibrio que los llevaría a tomar decisiones incorrectas.

Tauro

Los de este signo han estado pensado demasiado en un amor del pasado, por lo que durante la conjunción entre la Luna y Marte, esa persona volverá para poner todo patas arriba y aclarar cuestiones que no quedaron resueltas cuando se marchó. Mantente firme y no le pidas que se quede ya que solo volverá para cerrar el ciclo.

Escorpio

Este es uno de los signos del zodiaco que volverá con un amor del pasado durante la conjunción. Los de Escorpio darán el primer paso y buscarán a esa persona que se fue por la puerta de atrás y sin decir adiós. Los de este signo buscarán a su ex para intentar retomar la relación que no llegó a buen puerto pues no han podido olvidarlo u olvidarla.

Sagitario

Sin esperarlo la conjunción entre Marte y la Luna traerá de vuelta a un amor del pasado que tratará de conquistarlos de nuevo, por lo que será un signo que volverá a involucrarse con su ex. Deben tener cuidado porque esa persona volverá para que vuelvan a caer en sus redes, así que deben pensar bien lo que quieren o podrían salir lastimados.