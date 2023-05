Estos signos del zodiaco recibirán malas noticias esta semana.

Según la astrología oriental, esta semana del 15 al 18 de mayo habrá algunos signos del zodiaco que deberán prepararse para recibir malas noticias. Si bien esto puede sonar aterrador, no hay que olvidar que “no hay mal que por bien no venga”.

¿Qué es la astrología oriental?

La astrología oriental es una práctica milenaria que se originó en la antigua China. Se basa en el calendario lunar y se centra en los animales y los elementos de la naturaleza.

Los doce signos que se utilizan en dicha practica son la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Además, se divide el tiempo en ciclos de doce años y cada uno de ellos está representado por uno de estos animales.

¿Cómo saber mi signo según la astrología oriental?

Para saber cuál es tu signo según la astrología oriental, necesitas conocer tu año de nacimiento. Como se mencionó anteriormente, la astrología oriental se basa en ciclos de doce años, cada uno representado por uno de los doce animales. Estos son:



Rata: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.



1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Buey: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.



1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Tigre: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.



1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Conejo: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.



1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Dragón: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.



1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Serpiente: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.



1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Caballo: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.



1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Cabra: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.



1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Mono: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.



1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Gallo: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.



1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Perro: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.



1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Cerdo: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

¿Eres uno de los signos zodiacales que recibirán malas noticias esta semana?

Según la astrología oriental, habrá malas noticias para algunos de ellos en los próximos días. El primero en la lista es el signo del Gallo, quienes se enfrentarán a una serie de dificultades en sus relaciones interpersonales, ya sea con su pareja, familiares o amigos. Serán momentos complicados que requerirán una gran dosis de paciencia y comunicación para superarlos.

Por otro lado, las personas representadas por el signo de la Serpiente también recibirán malas noticias en los próximos días. En este caso, los dramas familiares y las discusiones con la pareja serán el centro de atención. Para superar estos obstáculos, deberán ser claros en su comunicación.

Finalmente, el signo de la Rata también tendrá que enfrentarse a algunos obstáculos en cuanto a sus proyectos laborales y financieros. Será importante tomar decisiones sabias y estratégicas.

