Así se vivió el emotivo homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes.

Con una ovación de pie y gritos de todos los asistentes, Silvia Pinal vivió un emblemático homenaje en el Palacio de Bellas Artes el pasado lunes 29 de agosto del presente año.

Silvia Pinal contó todo lo que pasará en su homenaje en Bellas Artes.

Amigos y familiares asistieron al imponente recinto cultural para acompañar a la primera actriz, quien portó un atuendo negro con detalles dorados para ser ovacionada.

Sylvia Pasquel describió a su mamá como una “leyenda, diva y madre”, mientras que Alejandra Guzmán también dedicó este mensaje a su madre: “Tú has logrado mucho más que cualquier mujer como artista y madre... gracias por darnos la vida, gracias por darnos talento y darnos tu sangre”.

Bellas Artes también se engalanó con las presentaciones de Alan Estrada, Stephanie Salas, Bianca Marroquín, Fela Domínguez y más números teatrales.

Silvia Pinal agradeció a todos los asistentes por este homenaje a la actriz de películas como Viridiana, El Inocente, María Isabel y más.

“Yo me siento tan emocionada en este momento, me siento llena de cosas... la gente que siento que me quiere y el teatro que lo amo”, expresó en medio del escenario.

Grandes estrellas se dieron cita en el homenaje a Silvia Pinal

Lucía Méndez, Lety Calderón, Yadhira Carrillo, Jacqueline Andere, Ignacio López Tarso, Susana Zabaleta, Blanca Guerra, Laura Zapata, Azela Robinson, Alma Cero, Norma Lazareno, Paty Chapoy y más figuras del espectáculo asistieron al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes.

Silvia Pinal recibió un reconocimiento por su trayectoria artística como egresada distinguida de la Escuela de Arte Teatral, de manos de Lucina Jiménez y Alejandro Pelayo, titulares del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y de la Cineteca Nacional, respectivamente.

La exposición Poética de una vida. Silvia Pinal, visión, cine y creación se exhibirá desde el día de ayer en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

