La primera actriz mexicana, Silvia Pinal, inauguró este martes dentro del teatro que lleva su nombre; un nuevo espacio de menor capacidad llamado el nuevo Teatro Versalles y ahí estuvieron presentes nuestas cámaras de Ventaneando.

¿Qué dijo Silvia Pinal al inaugurar este recinto?

La diva del cine mexicano aseguró que “se siente mucho muy padre, lo que pasa es que lo que veo aquí no fue lo que yo vi antes, entonces, qué bueno que esto sea muy bueno para el público, muy bueno para los niños, para los adultos, para el que canta, para el que baila”.

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Así mismo, Silvia Pinal dijo que es muy bueno tener espectáculos y aseguró que en el nuevo espacio encontrarán de todo un poco. “Es una maravilla tener espectáculos…, lo que quieran aquí va a haber, aquí lo van a encontrar, lo van a tener y lo van a disfrutar, ya verán”.

¿Qué representa para Silvia Pinal el teatro? La actriz también externó su punto de vista sobre el teatro y consideró que el “espectáculo es una de las cosas más maravillosas que podemos regalar a la gente”, pues su trayectoria de más de 50 años lo avalan.

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“Vivir los grandes momentos que nosotros mismos hacemos y de repente no podemos hacer porque falta gente, ahora no, ahora va a sobrar gente, van a ver que sí”, añadió la actriz mexicana.

¿Cómo se encuentra de salud Silvia Pinal?

Silvia Pinal aprovechó los micrófonos para compartir con la prensa y el público cómo se siente tras haberse contagiado de influenza.

“Sí, hemos pasado momentos muy, muy problemáticos pero los hemos sacado adelante y qué más queremos que tener a la gente que queremos en frente de nosotros, o sea, que de aquí en adelante, aquí el sí, sí y sí”, recalcó.

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¿Cuáles son los planes de Silvia Pinal para el 14 de febrero?

Por último, Silvia Pinal nos adelantó cuáles son sus planes para el próximo 14 de febrero. “El 14 que es el día del amor y la amistad, bueno si tengo novio la voy a pasar a todo dar, pero si no tengo novio pues voy a estar chille y chille”.

Las primeras obras que se presentarán en el nuevo Teatro Versalles son: “Nosotras lo hacemos mejor”, monólogo que alternarán Geraldine Bazán y Arlette Terán y la obra “Wenses y Lala”.