Silvia Pinal platicó con Pati Chapoy sobre su testamento

A raíz de la lectura del testamento de Silvia Pinal, recordamos una entrevista exclusiva que la última Diva del Cine de Oro Mexicano le concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando , en donde reveló cómo sería la repartición de su herencia.

¿Qué dijo en aquella ocasión Silvia Pinal?

Al preguntarle si los cuadros se los iba a heredar a sus hijos, Silvia Pinal declaró entre risas lo siguiente: “yo creo que sí y si no quieren pues se los heredaré a alguna casa hogar”.

¿Les heredó en vida a sus hijos? “Bueno, en vivo sí, pero no es cierto. Yo no les he dado todas las cosas, ya saben lo que les va a tocar”, declaró Silvia Pinal.

Sobre si hizo una relación de sus bienes y qué es lo que le dejaría a cada uno de sus herederos, Silvia Pinal señaló que “no, ya saben que ‘hay qué bonito está esto’, ¿te gusta?, te lo dejo. Son cosas personales, probablemente algunas de valor, otras no, pero son las cosas que están aquí y que las he hecho yo”.

“Por ahí tienen que tener cierto valor, afecto”, agregó, y dijo que ya había hecho un primer intento de testamento, pero no salió como hubiese deseado: “Hice un primer intento, pero no quedó tan bien. Creo que tengo que ir corrigiendo con el tiempo”, recalcó.



“Siempre he sido cuidadosa con mis cosas porque me cuesta mucho trabajo conseguir cosas, me ha costado mucho trabajo obtenerlas, cuidarlas y, pues con mucha más razón tengo que protegerlas, ¿no?”, finalizó.