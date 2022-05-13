Silvia Pinal sufrió una infección en las vías urinarias.

Después de que Silvia Pinal abandonara la función de la puesta en escena Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!, su médico de cabecera revela a Ventaneando su estado de salud.

Eduardo de Jesús Haro, doctor de Silvia Pinal, confesó que la actriz tuvo un un desequilibrio hidroelectrolítico, derivado de una infección en las vías urinarias.

"Está bastante bien, en buen estado, pero ya va de salida. En general está evolucionando muy bien, lo que ella tuvo también fue una infección en las vías urinarias, eso hace que la presión suba y baje, por eso la vieron un poco deteriorada. Ahorita va evolucionando bien, estos días estuvo platicando con mucha lucidez, pero en general no hay mayor problema", expresó a este programa.

Ante la buena evolución de Silvia Pinal, todo apunta a que podría reincorporarse a la función del domingo.

"Si ella sigue evolucionando, no tendrá problema para reincorporarse y hacer lo que ella decida. Ella ha decidido todo lo que se está haciendo y nosotros solo estamos al pendiente de ella", dijo el doctor.

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Silvia Pinal será sometida a algunos estudios

El calor y el estrés fueron algunos factores que complicaron la infección de la primera actriz, pero todo fue mejorando con la ayuda de sus médicos.

Estamos tratando la infección, vamos a hacerle estudios y erradicar la bacteria de las vías urinarias

Y sobre la decisión de Silvia Pinal de regresar a los escenarios, Eduardo de Jesús Haro dio su opinión.

"Para cualquier persona es válido sentirse útil en la vida. Todas las personas que están activas, siempre quieren mejorar. No es la excepción con la señora Silvia Pinal, para ella hacer lo que ama es de vital importancia para salir adelante y sentirse últil. Debe seguir hasta donde ella decida con su vida normal, lo más normal que se pueda", expresó.

Por último, el experto aclara que ha estado al pendiente de la actriz las 24 horas, los 7 días de la semana.

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