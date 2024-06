Simon Cowell reveló su mayor arrepentimiento tras crear a One Direction.

Una de las bandas musicales más famosas de todos los tiempos, sin duda alguna, es One Direction, proyecto creado por Simon Cowell, quien recientemente explicó sentirse muy arrepentido por no haber adquirido los derechos sobre el nombre de la boyband que formó durante su participación en el programa The X Factor en 2010.

Cowell reveló que lo único que lamenta es que “debería haber conservado el nombre”, en lugar de haberlo cedido a Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn y Niall Horan. Aseguró que esta decisión fue “ingenua”, ya que esto en el presente y futuro le impide organizar una gira o cualquier otro proyecto con algunos de los exintegrantes, debido a que “si uno de los miembros de la banda, por cualquier motivo, dice que no quiere realizar la gira, eso impide que los demás puedan llevarla a cabo”.

“Podría haber hecho una animación de los miembros faltantes o lo que sea, pero cuando le das el nombre a un artista, no es tuyo, y eso es de lo que más me arrepiento”, agregó Simon.

Durante la entrevista, también se le cuestionó si creía que One Direction podría reunirse algún día, a lo que Simon Cowell contestó: “Lo dudo”, pero dejó ver su interés por negociar con los cantantes para comprarles el nombre de la banda.