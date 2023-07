Rosa Pastel: ¿Por qué es el trend viral más triste que encontrarás en TikTok?

Las redes sociales se han vuelto parte fundamental de nuestras vidas, ya que gracias a ellas podemos mantenernos comunicados, informados y también nos brindan gratos momentos de diversión. Constantemente surgen nuevos trends, algunos te sacarán una sonrisa y otros se recomienda no imitarlos, porque resultan ser peligrosos. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de “Rosa Pastel”, la tendencia viral más triste de TikTok.

“Rosa Pastel” es el nombre de una de las canciones más icónicas de la banda de electropop, Belanova, conformada por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola. A pesar de que, el tema fue lanzado en el año 2006, como parte de su álbum “Dulce Beat”, los usuarios de la plataforma de TikTok lo han convertido en tendencia, en días recientes.

¿De qué trata “Rosa Pastel”? “Rosa Pastel” cuenta la historia de una relación fallida. La canción describe la gran decepción que sufrió una mujer, por las promesas rotas y expectativas no cumplidas, como llegar al altar, tener hijos y compartir la vida con esa persona especial.

Esta canción de Belanova sigue siendo una de las favoritas en fiestas y reuniones, pero también en las redes sociales, principalmente en TikTok. Hace unos días, surgió un nuevo trend viral llamado “Rosa Pastel”, donde los usuarios exponen sus tristes historias de vida, al ritmo dicho tema.

¿De qué trata el trend de “Rosa Pastel”?

Mientras se escucha de fondo el coro de la canción: “Serías mi superhéroe y que, todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás…”, los jóvenes abren su corazón y cuentan esos sueños frustrados, que no pudieron cumplir.

Este trend de “Rosa Pastel” se ha convertido en un crudo ejercicio de “expectativa vs. realidad”. En la primera parte de la canción, los usuarios de TikTok muestran cuáles eran sus sueños cuando eran jóvenes, mientras que en la segunda parte, se observa en lo que trabajan actualmente, que por lo regular, nada tiene que ver con sus aspiraciones.

El nuevo trend ha llamado la atención y ha generado una gran empatía por la deprimente realidad en la que viven muchas personas, de ahí que sea considerado como el más triste de TikTok en la actualidad.

Desempleo, una triste realidad

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre de 2023, el desempleo en México se disparó a más del 11% entre la Población Económicamente Activa (PEA).

Mientras que, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), informó que la Tasa de Desocupación (TD) fue de 2.7%, cifra equivalente a 1.6 millones de personas, que permanecieron sin sustento en los primeros tres meses del año. Así mismo, 5.4 millones de mexicanos no trabajan y dejaron de buscar empleo, debido a la falta de oportunidades laborales.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Egresados 2022 de la Universidad del Valle de México (VM), reveló que el 33.4% de los alumnos que han concluido sus estudios en México, no consiguen un empleo. Mientras que, el 30.4% trabaja en el sector privado y 16.8% en el sector público, 24% se desempeñan de forma independiente y el 10% cuentan con un negocio propio.