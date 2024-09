Sismos y huracanes en septiembre 2024; estas son las escalofriantes predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más reconocidas a nivel nacional e internacional, y mes con mes suele revelar sus mejores predicciones. Este septiembre de 2024 ha lanzado varias advertencias sobre lo que está por venir, pues según la cubana, se avecinan sismos, huracanes, conflictos políticos y otras cosas que pondrán en alerta al mundo entero.

¿Cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente para septiembre 2024?

La famosa astróloga y vidente reveló que el huracán Francine no avanzará con la misma intensidad que han tenido otros fenómenos meteorológicos en años anteriores, por lo que en general podemos estar seguros de que no se vivirán catástrofes naturales de este tipo, al menos no durante las próximas semanas, aunque Mhoni advirtió que dos huracanes más vienen en camino y que se registrarán casi al mismo tiempo, por lo que es importante mantenerse alerta y seguir indicaciones de las autoridades.

Por otro lado, Mhoni Vidente reveló a todos sus seguidores que México está a punto de vivir un increíble sismo durante septiembre de 2024, apuntando hacia los días 18, 19 o 20 del mismo mes, advirtiendo que la magnitud será de entre 6.9 y 7.3 por lo que hablamos de un terremoto que podría poner en alerta a todo el territorio nacional.

En cuanto a los conflictos políticos e internacionales, la vidente reveló que se vienen algunos conflictos que podrían estallar en guerra, aunque esto se evitará si los países y dirigentes involucrados logran conciliar a través del diálogo, teniendo presente que ya existen algunas luchas armadas a nivel internacional. Finalmente, también habló sobre una caída en la economía mundial.

Muchos consideran que las predicciones de Mhoni Vidente son acertadas la mayor parte del tiempo, y la misma astróloga ha explicado que puede ver lo que pasará en el futuro a través de visiones o de la lectura de sus cartas, que indican lo que está a punto de acontecer.