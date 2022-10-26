Snapchat y TV Azteca se alían para ofrecer contenidos exclusivos.

El compromiso de nuestra casa, TV Azteca, siempre ha tenido un firme empeño con llevar el mejor contenido y de forma exclusiva, por lo que ahora tenemos el placer de anunciar la nueva alianza que hemos formado con Snapchat.

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La finalidad de esta alianza es poder llevar contenido exclusivo y experiencias de realidad virtual de los programas estelares que tenemos para poder acercar a los jóvenes a nuestro contenido único desde la comodidad de su celular, ya que actualmente la plataforma de Snapchat en México tiene 15 millones de usuarios.

Las sorpresas que llegan para los fans de Exatlón y Venga La Alegría.

Los fans de Exatlón México ya pueden entrar al perfil oficial del reality en Snapchat, donde podrán disfrutar de contenido exclusivo.

Mientras que los fans de Venga La Alegría, tendrán acceso exclusivo a juegos y concursos, donde pronto van a tener un Lente de Realidad Aumentada, para que los fans puedan estar en contacto con los conductores del programa.

Eugenio Velasco, Director de Contenidos y Audiencias Digitales de TV Azteca confirmó el compromiso de la empresa por siempre llevar contenido vanguardista a nuestras audiencias.

En TV Azteca tenemos una vocación vanguardista, siempre atentos a lo que buscan y les interesa a las audiencias. Es por eso que llegar a Snapchat está alineado con una estrategia de alcanzar a cada vez más personas en las plataformas y formatos que buscan contenidos relevantes y de la mejor calidad. Eso es lo que haremos desde los canales de Venga La Alegría y Exatlón en Snapchat, el mejor contenido original para las audiencias más jóvenes, innovadoras y exigentes

Por su parte, Ignacio De Los Reyes, Líder de Alianzas con Medios de Snap Inc. en México, confirmó la emoción que siente al poder trabajar junto a TV Azteca.

Estamos muy emocionados por sumar las producciones estelares de TV Azteca a la app, porque sabemos que miles de fans se divertirán mucho con sus videos únicos

Escanea los códigos QR y sigue a Venga La Alegría y Exatlón en Snapchat

Los canales de Venga La Alegría y Exatlón en Snapchat ya están disponibles y puedes seguirlos escaneando los siguientes códigos

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