¿Sofía Aragón terminó con su prometido? Se pospuso su boda.

Sofía Aragón estaba muy entusiasmada con su boda, ¡pero la tuvo que posponer! ¿Terminó su relación? Esto fue lo que dijo.

Hace unos meses, Sofía Aragón se comprometió en Nueva York, ¡y ahora nos enteramos de que su boda tuvo que ser pospuesta! ¿Terminó con su prometido? Esto fue lo que dijo la reina de belleza.

Sofía Aragón pospuso su boda.

Hace unos meses te contamos que la bella Sofía Aragón, se comprometió con su novio Francisco Bernot en Nueva York, en la transmisión de Año Nuevo en Nueva York. ¡Pero hace unos días se empezó a especular sobre un rompimiento! Pues internautas se dieron cuenta de que la modelo borró todas sus fotos con Francisco, ¡y luego se supo que la boda se pospuso! ¿Qué está pasando?

Platicamos con Sofía Aragón y dijo que la boda se pospuso, debido a que tenía en puerta un proyecto muy importante, al cual quiso dedicarle toda su atención, así que decidió aplazar la fecha. “Tenemos un proyecto muy interesante en pie, es algo que me tiene muy motivada y estoy a un paso de cerrar y sería a finales del año. Entonces, lamentablemente si esto sucede, no podría tener mi boda en ese momento y se tendría que posponer, entonces para no tener este conflicto de intereses, de tener las dos cosas en el aire, hemos decidido posponer la boda, no tenemos nueva fecha”. Dijo Sofía.

Negó rotundamente que haya tenido una separación, incluso, no dejó de halagar a su prometido: “Siempre me ha apoyado muchísimo, creo que es importante que las personas que te rodeen crean en ti, crean en tus proyectos. Sabemos que podemos casarnos de aquí a 100 años, de todas maneras, los proyectos que la vida te presentan sí caducan, pero el amor no siempre”.

Cuando se le cuestionó sobre las fotos que borró de sus redes sociales, Aragón dijo: “Lo más importante es que la gente sepa que una relación no solamente se trata de lo que se ve en el exterior, de si la boda se puso en tal fecha y no se hace, ¿qué es lo que quieres decir? y ¿qué es lo que la gente ve?, sino ¿qué es lo que se vive todos los días en casa? ¿qué es lo que se vive todos los días en pareja? Y realmente él es un hombre extraordinario, es un hombre que adoro con todo mi corazón y no necesito dar más explicaciones porque sé lo que tengo y sé que él lo sabe, entonces la gente lo puede percibir de nosotros y creo que eso es lo más importante, creo que eso habla más de mil palabras”.

¿Será verdad lo que dice? ¡Estaremos atentos a más detalles!