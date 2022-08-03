Sol Cortés recuerda a Steph Gómez con emotiva FOTO.

Sol Cortés recordó a su gran amiga Steph Gómez con algunas publicaciones sn sus redes sociales, mismas en las que dejó ver el gran aprecio que siente por la recordada atleta.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde la atleta dedicó tiernas palabras a la practicante de jiu jitsu brasileño, quien partió un 1 de julio de 2021.

"Que suerte la mía haberte tenido en mi vida", escribió Sol en sus historias de Instagram, mensaje que acompañó con una fotografía de la atleta de Contendientes y de Héroes.

A un año de su partida, Sol también compartió una nueva imagen en sus redes sociales mostrando el rostro de Steph bajo los rayos del Sol.

Las reacciones no faltaron en la caja de comentarios, pues más de un internauta recordó a la atleta con mensajes de aliento: "Todavía duele", "Te extrañamos" e "Inolvidable", escribieron los fans debajo del post.

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Así fue el sensible fallecimiento de Steph Gómez

Steph Gómez falleció el pasado 1 de junio de 2021 en un hospital de Puebla por problemas derivados al COVID-19, pues se reportó que sus pulmones de inflamaron.

Antes de su partida, Mati Álvarez, Jazmín Hernández, Keno Martell, los hermanos Cázares y otros atletas pidieron apoyo económico para ayudar a la atleta con los gastos del hospital.

La también conocida como Antorcha Humana participó en dos temporadas de Exatlón, ediciones que abandonó por respectivas lesiones.

Era originaria de Chiapas, además de practicar deportes como el jiu jitsu brasileño, levantamiento de pesas y también le gustaba tonificar su figura en el gimnasio.

"Gracias a cada uno de ustedes por apoyarla en su trayectoria en esta vida, por estar al pie del cañón durante este proceso y por acompañarla a ella y a sus seres queridos en alma y corazón", así anunciaban sus familiares su fallecimiento el año pasado.

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