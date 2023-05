Esta es la impactante razón por la que el Sol no ilumina el espacio.

Gracias al Telescopio Espacial James Webb, cuyas imágenes tienen mejor definición y permiten a los científicos estudiar pequeños detalles, hemos sido testigo de capturas impresionantes del espacio. Sin embargo, todo esto deja una pregunta al aire: ¿Por qué el Sol no ilumina el paisaje espacial?

Tu peso corporal en los planetas y más en La Cápsula del Conocimiento.

Primero hay que tener en cuenta que el negro no es considerado un color, si no una percepción visual de máxima oscuridad por la inexistencia de fotorrecepción. Así, expertos como Iván Bladir, profesor del Instituto de Investigación Astrofísica de la Universidad John Moores de Liverpool, Inglaterra, señalan que “el negro es solo la ausencia de luz detectable”, a diferencia del color, que lo integra luz visible.

¿Por qué el Sol no ilumina el espacio?

De acuerdo con el doctor Vladimir Ávila Reese, quien es investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la pregunta que deberíamos plantear es: ¿Por qué en la Tierra, el Sol ilumina tanto?

Fue durante una entrevista concedida a National Geographic donde comentó que en la Tierra se logran ver distintas tonalidades en el cielo, según el horario, contrariamente en el espacio exterior siempre hay oscuridad.

Te puede interesar: ¿El fin de la vida humana? Revela estudio que el sistema solar desaparecerá.

“Algo similar ocurre con una bombilla en la oscuridad, pues esta puede alumbrar muy bien en una habitación, pero pobremente en un espacio abierto en la noche”, ejemplificaba el investigador de la UNAM. “Lo que se ve a mayor dimensión, es que el Sol ilumina bien en la mitad de la atmósfera de la Tierra que apunta hacia él, aunque no así en la otra mitad o en el espacio interplanetario, donde prima la oscuridad”.

El Sol no alcanza a iluminar con suficiente intensidad el espacio

Hay que considerar que el universo es muy oscuro y aunque la luz solar se proyecta a todos lados, su flujo decrece inversamente proporcional al cuadrado de distancia rápidamente y se debilita.

Así, la razón por la que el Sol no ilumina el espacio la describe mejor el doctor Ávila Reese: “La respuesta a la pregunta de por qué el Sol no ilumina al espacio es porque el espacio está relativamente vacío, no hay suficientes partículas que dispersen con eficiencia la luz del Sol, al contrario de lo que ocurre en la atmósfera de ese punto del espacio cósmico llamado Tierra”, concluye.