“Son Gokú" amenaza con quitarle el trono del baile sonidero a “Medio Metro”.

Tras separarse de Sonido Pirata la popularidad de “Medio Metro” incrementó en redes sociales, la cual, parece que provocó que en el mundo del sonidero surjan nuevos contendientes en la pista de baile. Si creías que José Eduardo Rodríguez Sandallo, lo había visto todo con su "pingüinito", prepárate para conocer a "Son Gokú", el guerrero que no se rinde y está listo para vencer en esta batalla de baile. ¿Quién será el próximo en desafiar al trono del ritmo sonidero?

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Cabe recordar que hace un tiempo, José Eduardo Rodríguez Sandallo saltó a la fama en TikTok como "Medio Metro", bailando como "El Chavo del 8" y siendo aclamado por los fans. Pero su ruptura con Sonido Pirata, debido a que sólo le pagaban $500 pesos, lo dejó sin compañía y más famoso que nunca. Ahora hay otros intentando copiar sus movimientos, como "La Cholondrina" y "La Popix", pero sin éxito. Así que "Medio Metro" decidió registrar su nombre y lanzar su propia línea de ropa, para asegurarse de que nadie más robe su trono como el rey del sonidero.

¿Quién es el Medio Metro?

¡Se armó la competencia en la pista de baile! Después de la fama de “Medio Metro”, un nuevo personaje llamado “Son Gokú” ha surgido y está dispuesto a robarle el trono al icónico bailarín vestido como “El Chavo del 8”. “Son Gokú”, presentado por “Grupo Cumbia Nova” en un video de Facebook del 28 de febrero, ha acaparado las miradas con su estilo de baile en el famoso traje naranja con sellos azules y la cinta roja en la cabeza de “Dragon Ball Z”. ¿Será “Medio Metro” capaz de mantener su fama frente a esta nueva competencia?

Parece que el nuevo contendiente, "Son Gokú", está recibiendo una cálida bienvenida por parte de los internautas. No faltan los halagos para el "legendario súper bailarín" que ha demostrado tener pasos únicos y creativos al ritmo de la cumbia. ¡Incluso algunos usuarios celebran su humildad! "Hay talento, sólo falta apoyarlo", se lee entre los comentarios.

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