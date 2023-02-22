Medio Metro registra su nombre: ¿Qué pasará con Sonido Pirata?

La polémica se sigue incrementando entre el llamado ‘Viejo Medio Metro’ y el ‘Nuevo Medio Metro', ahora José Eduardo Rodríguez, quien es reconocido por los fans como el "original" ha dado a conocer por medio de sus redes sociales que registró de forma legal su nombre, para evitar que alguien más lo pueda usar.

Te puede interesar: El Medio Metro “original” registró su nombre artístico. ¿Qué pasará con Sonido Pirata?

Las recientes acciones de José Eduardo Rodríguez han sido una respuesta a las constantes apariciones del ‘Nuevo Medio Metro’ con distintas agrupaciones.

Amigos, amigas, seguidores y público en general, el día de hoy quiero hacerles saber que su servidor José Eduardo ‘Medio Metro’ soy la única persona que cuenta con la reserva de derechos del personaje artístico ‘Medio Metro’. Por lo cual invito a las personas que estén haciendo uso del nombre del personaje a una conciliación con mi equipo legal para poder llegar con buenos términos y dejemos de confundir a la gente

También te puede interesar: ¿Medio Metro, nuevo integrante de Grupo Firme? Esto se sabe.

¿Podrían existir demandas por el uso incorrecto de Medio Metro? Luego de darse a conocer las acciones legales que tomó José Eduardo Rodríguez, el llamado Nuevo Medio Metro y Sonido Pirata tendrán que poner mucha atención para no usar o hacer negocio con el nombre de Medio Metro.



Por tal motivo, tendrán que cambiar la forma en que hacen sus presentaciones, pues de lo contrario tendrán que enfrentar las consecuencias legales de usar un nombre que ya se encuentra registrado, lo cual dijo el primer Medio Metro

Recordemos que José Eduardo Rodríguez reveló que se fue del Sonido Pirata por temas de dinero, luego de saber que cobraban 5 mil pesos por cada una de las presentaciones, pero que solo le pagaban 500 pesos, tema que ha sido motivo de polémica desde hace varias semanas.

Te puede interesar: VIDEO: Nuevo Medio Metro debuta en la lucha libre y así le fue.