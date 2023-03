¿Ya se le subió? Revelan lo que cobra Medio Metro por evento.

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, ha acaparado los reflectores desde que se separó de Sonido Pirata, agrupación con la que se hiciera famoso gracias a sus peculiares pasos de baile pero también por su carisma.

Uriel encontró a Medio Metro. Él es un auténtico Mirrey del Barrio.

Su ruptura laboral con Sonido Pirata desató un sinfín de rumores y especulaciones al respecto, muchas de ellas encaminadas a que la fama se le subió a la cabeza y se mareó muy rápido, lo que provocó que se ganara el repudio de la gente, caso contrario al Nuevo Medio Metro, también conocido como el Medio Metro Bueno, quien aseguran tiene más carisma que el anterior.

Ante esto, José Eduardo Rodríguez decidió registrar su nombre de manera legal para que nadie más pudiera hacerlo, supuestamente para no confundir ni engañar a la gente, pero muchos aseguran que lo hizo para impedir que el nuevo Medio Metro triunfara, pues se había presentado en diversos programas, entre ellos Venga La Alegría, incluso Molotov lo invitó a rockear con ellos y hasta en las luchas estuvo.

¿Medio Metro se lanzó como cantante? Posteriormente, el original Medio Metro se lanzó como cantante y sacó “Pal Piso”, tema al estilo rap que grabó junto a DJ Bekman, El Habano y Franklinson, lo que demuestra que quiere explotar su talento en otros horizontes.

Además de eso, reveló que hará cambios en su carrera y dejará de usar la vestimenta de El Chavo del 8, esa con la que saltó a la fama, para evitar cualquier tipo de problema legal, aunque aseguró que no usa la ropa original y él se viste como El Chavito.

¿Ya se le subió la fama a Medio Metro?

José Eduardo Rodríguez se encuentra en el punto más alto de su carrera; sin embargo, en redes sociales aseguran que la fama ya se le subió y dieron a conocer cuáles son las condiciones que pone y lo que cobra por presentarse a un evento.

En grabación de nuevo video con mis amigos de La Kumbre con K. pic.twitter.com/Z0WTkzwKYK — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) March 1, 2023

¿Cuándo cobra Medio Metro por presentarse en un evento?

El usuario de TikTok @alejandroolvera915, reveló que José Eduardo Rodríguez estaría cobrando 25 mil pesos por una presentación de 30 minutos, nada que ver con los 500 pesos que supuestamente le pagaba Sonido Pirata.

Así mismo, trascendió que el bailarín puso como condición que sus presentaciones no fueran en pueblitos: “25 mil pesos la media hora, y no va a pueblitos”, dice el video compartido por el usuario ya mencionado. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada, por lo que habrá que ver qué dice Medio Metro.