¡Una sorpresa para el 14 de febrero! Así puedes mandar tu nombre y el de tu pareja a la Luna, esta es la convocatoria de la NASA

Si eres de las personas que les gusta dar regalos originales y que definitivamente se salen de lo esperado, la convocatoria que acaba de lanzar la NASA es para ti. A través de su programa Artemis II podrás registrarte para mandar tu nombre y el de tu pareja a dar una vuelta por la Luna, un regalo simbólico pero poderoso para este 14 de febrero.

Solo debes seguir las siguientes instrucciones para que sus nombres den un viaje al espacio:



Entra al sitio web de la NASA: www3.nasa.gov/send-your-name-with-artemis/ Da click sobre el botón que dice "Regístrate" Anota tu nombre y el de tu pareja en las casillas Genera un PIN y recuerda guardarlo

¿Cómo es que se irán los nombres de las personas al espacio? Fácil: todos los nombres que se logren registrar serán guardados en una tarjeta SD, la cual se mandará dentro de Orión, la nave que llevará a la tripulación de Artemis II en este 2026.

Esta no sería la primera vez que la NASA invita a las personas a mandar sus nombres en una misión que tiene como meta llegar al espacio. En Artemis I también se mandaron alrededor de 800 mil nombres.

¿Cuándo se realizará la misión Artemis II?

De acuerdo a las pruebas que ha estado realizando la NASA, Artemis II se llevará a cabo en el mes de marzo del 2026, esto después de haber sufrido un leve retraso en el lanzamiento, pues se esperaba que los astronautas llegaran al espacio en este febrero. Sin embargo tienen como "límite" realizarla en el mes de abril.

¿Quiénes son los astronautas que irán al espacio en Artemis II?

Cuatro astronautas serán impulsados por el cohete SLS, para llegar al espacio en la nave Orión, y volarán alrededor de la Luna como parte de la primera misión tripulada de la NASA bajo la campaña de Artemis. Los tripulantes son:



Reid Wiseman - Comandante

Víctor Glover - Piloto

Christina Koch - Especialista en misión

Jeremy Hansen - Especialista en misión

Los 4 astronautas estarán aproximadamente 10 días en el espacio y después de eso regresarán a la Tierra llegando al Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, donde serán recuperados por equipo de la NASA.

