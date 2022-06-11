Alfredo Adame se convierte en el ganador de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! puso a los televidentes con los nervios de punta, ya que se vivió una noche llena de sentimientos encontrados y cardíacos retos.

La noche comenzó con un reto que puso a prueba la destreza de Guty, quien se convirtió en el primer eliminado de la noche.

"Que placer haber estado hasta acá, yo tenía fobia a los ratones, cucarachas y arañas. En cada una de las pruebas, yo llegaba aterrado y trataba de que nadie se diera cuenta. Esta experiencia ha sido lo más raro que he hecho en toda mi vida, pero por más espeluznante que parezca este reality, sí te cambia la vida", expresó Guty antes de marcharse.

Siguió el turno de Jessica y Oskarín, quienes se enfrentaron cara a cara por un lugar en la Gran Final de nuestro reality show. El simpático payaso de Los Destrampados no corrió con la mejor de las suertes, pues quedó eliminado tras caer de la grúa.

Por si fuera poco, Oskarín se despidió quitándose el maquillaje del rostro para mostrarse como un ser humano auténtico.

"Quiero agradecerle a la gente y el único regalo que puedo hacer es este. Este es mi agradecimiento para la gente que está allá y para todos los que me apoyan. Esta nariz me ha dado muchas cosas", dijo el payaso.

¿Quiénes fueron los finalistas de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!? Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! se engalanó con la presencia de nuestros finalistas Alfredo Adame, Jessica, Oskarín y Guty.

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Alfredo Adame gana Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Alfredo Adame se convirtió en el ganador de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! tras una temporada llena de polémicas con Magaly y Oskarín, cardíacos retos extremos y muchas siestas en el campamento.

Nuestros queridos televidentes votaron por su participante favorito a través de la app TV Azteca En Vivo, pero Alfredo Adame se convirtió en el rey de la jungla y prometió donar el millón de pesos a una fundación de pelucas para niñas con cáncer.

Ganar Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! no fue nada fácil para Alfredo Adame, pues muchas veces se quebró al recordar el distanciamiento de sus hijos. ¡Felicidades al nuevo rey de la jungla!

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