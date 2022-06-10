Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! está a punto de llegar al día de la Gran Final en vivo, así que todos los participantes ya se preparan para ser el rey o la reina de la jungla.

Mientras tanto, los retos extremos no han terminado, pues todos los concursantes iniciaron esta noche tomando asquerosos licuados de partes de animales.

Los absolutos ganadores del reto fueron Wendolee y Alfredo Adame, quienes se ganaron una fiesta con Guty, Jessica y Oskarín como sus meseros.

Las emociones continuaron a flor de piel, pues al día siguiente los participantes tuvieron la oportunidad de tocar objetos muy valiosos.

Jessica recibió una fotografía de su familia, mientras que Alfredo Adame recibió un avión de madera hecho por su hijo mayor, Diego.

Guty también rompió en llanto con la pulsera de sus familiares, mientras que Wendolee y Oskarín se ganaron una videollamada con sus seres queridos.

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Wendolee es eliminada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

La fiesta y los emotivos momentos acabaron en un abrir y cerrar de ojos, pues al día siguiente los participantes fueron llamados a la ceremonia de despedida.

Jessica llegó con inmunidad a la ceremonia, por lo que decidió salvar a Guty y ambos quedaron instalados en la Gran Final del día de mañana.

Entre lágrimas, Guty salvó a Alfredo Adame con este conmovedor mensaje.

"Alfredo es una persona muy juzgada, pero es un caballero. Yo vi que se quebró cuando recibió el avión de su hijo. Yo quiero salvar a Alfredo", dijo Guty.

Finalmente, Wendolee y Oskarín se enfrentaron al reto de eliminación de Las Cabinas repletas de animales, pero la cantante quedó eliminada de nuestro reality show.

No te pierdas la Gran Final de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! el día de mañana, donde Alfredo Adame, Jessica, Guty y Oskarín buscarán ganar la competencia.

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