Estamos en las últimas dos semanas de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, así que pronto conoceremos al verdadero rey de la jungla.

Por lo pronto, los ánimos se han encendido en nuestro reality show, pues el enfrentamiento de Alfredo Adame y Oskarín ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales.

Y no se diga de la posible traición que planea el polémico presentador a su novia Magaly Chávez, pues está dispuesto a todo con tal de ganar Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Desafortunadamente, un nuevo integrante del campamento abandonó la contienda, pues no pudo superar con éxito el reto de eliminación.

Luego de que el equipo anaranjado despidió a Khiabet Peniche el día de ayer, Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! dijo adiós a un nuevo integrante esta misma noche.

Todos los días ha sido eliminado un hombe o una mujer, así que los nervios están a flor de piel al interior del campamento.

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Apio Quijano es eliminado de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!



La noche comenzó con retos llenos de adrenalina, pues los participantes se enfrentaron a '¿Saber o no saber? He ahí la cuestión'.

Todos los concursantes intentaron ser los más ágiles con la mente y dar un punto para sus respectivos equipos. Wendolee, Magaly, Oskarín, Jessica y más famosos quedaron cubiertos de asquerosos ingredientes como huevo y harina.

Dio inicio la ceremonia de eliminación, pero Oskarín y Wendolee llegaron con inmunidad, así que salvaron a Alfredo Adame y a Pancho.

El juego de eliminación se disputó entre Apio y Guty, quienes se enfrentaron a "La pecera de Houdini".

Apio tuvo dificultades para obtener estrellas debajo del agua, pues las serpientes marinas y mantarrayas le impidieron el paso.

Nuestro querido Apio Quijano quedó eliminado de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! entre las lágrimas de sus amigos.

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