Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! está en la recta final y pronto conoceremos al rey o reina de la jungla. Todos los participantes han comenzado a hacer sus respectivas estrategias y a aliarse con los más fuertes para llegar al último día de la competencia.

La alianza de Alfredo Adame con Jessica ha sido una de las más polémicas dentro de nuestro reality show, pues el presentador ha expresado que no le importa traicionar a su novia Magaly Chávez.

Y es que, nadie quiere abandonar la competencia de cara a la Gran Final, pues todos desean ganar el millón de pesos y coronarse como campeón o campeona.

Esta semana ha sido muy emotiva, ya que ha salido un participante por día y ha abandonado su sueño de entrar a la lista de los finalistas.

Por si fuera poco, la salida de Apio Quijano también dejó con sentimientos encontrados a los participantes, sobre todo a Wendolee y a Pancho.

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Pancho es eliminado de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Gran polémica se armó en el juego de eliminación, pues una vez más, Oskarín se disputó su estadía dentro del reality.

Es claro que Alfredo Adame y Jessica tienen una alianza, así que no dudaron en enviar al payaso de Los Destrampados al duelo.

En el equipo anaranjado también hubo polémica, pues Pancho y Wendolee se enfrentaron a un duelo previo con la finalidad de descubrir al participante en riesgo.

Para sorpresa de todos, Wendolee se salvó y Pancho se enfrentó a un cardíaco duelo contra Oskarín.

El duelo consistió en memorizar imágenes, pero el cantante de regional mexicano mostró que no es muy bueno con los juegos de este estilo.

Pancho se marchó de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! con el aplauso de todos sus compañeros y no pudo evitar soltar algunas lágrimas tras su partida.

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