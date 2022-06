Así se sumó Danna Paola a la polémica de J Balvin y Christian Nodal.

El pleito entre J Balvin y Maluma sigue dando de qué hablar ya que los internautas están a la espera de conocer la supuesta “tiradera” que el cantante de regional mexicano estaría creando para darle con todo el reguetonero colombiano que publicó una imagen de ambos con el texto “encuentra las diferencias”, lo cual no cayó nada bien para el ex de Belinda. No obstante, Danna Paola también se habría subido al tren con un aparente mensaje que, aseguran, sería para presionar al intérprete de “Botella tras botella”.

¡Linet Puente platicó en EXCLUSIVA con J Balvin! El cantante está estrenando su álbum titulado ‘Colores’.

Las redes estallaron el pasado miércoles cuando J Balvin y Christian Nodal se enfrascaron en una serie de dimes y diretes en redes sociales donde se dieron hasta con la cubeta, pues el mexicano respondió a las diferencias con un “yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”.

Posteriormente, el intérprete de “Mi gente” respondió y entre risas compartió un video en el que se le ve en su rostro el nombre de “Belinda”, haciendo mofa de Nodal, quien replicó el comentario y aseguró que lanzaría una “tiradera”, tal y como lo hiciera Residente en su momento.

Te puede interesar: La reacción del Capi Pérez al ver la bronca entre Nodal y J Balvin.

En un inicio señaló que la lanzaría a las 3, pero no dijo el día ni tampoco si sería de la mañana o de la tarde. El día de ayer indicó que al mediodía, hora de Hermosillo; sin embargo, se llegó el viernes y no ha sido lanzado.

Danna Paola se suma a la espera

El pleito entre ambos cantantes no pasó desapercibido y Danna Paola se habría sumado a los cientos de fans que están a la espera de la “tiradera”, así lo dejó entrever en su cuenta de Twitter.

“Yo estoy al igual de impaciente que todos hahaha”, publicó la intérprete de “Oye Pablo”, aunque algunos internautas aseguraron que no tenía nada que ver con el conflicto entre los cantantes.