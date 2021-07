Survivor México: Cyntia y Paco alistan alianza para eliminar a Alejandra.

Uno de los participantes que quiere llegar a la final de Survivor México, es Paco Pizaña. Para cumplir su objetivo, piensa en traicionar a Alejandra Toussaint y aliarse con Cyntia González.

En la segunda semana de la fusión, el actor dejará de lado los tratos que hizo con los demás integrantes del grupo de las Hienas. “Las alianzas que hubo en su momento se acaban y ahora iniciará un nuevo ciclo”, lanzó el participante.

Paco Pizaña fue uno de los participantes que estuvo en contra de Cyntia mucho tiempo, pero se quedó solo tras la eliminación de Gary Centeno.

“Quiero llegar con los fuertes y, si ahora toca ir sacando las piezas, pues tú dime cómo se va a hacer y se hace”, agregó el actor en el avance del día de hoy.

Sin embargo, la exparticipante de MasterChef no confía del todo en Paco y sabe que este podría sentenciarla en el Consejo Tribal. “Definitivamente yo no voy a confiar en él. Me estoy uniendo a una estrategia que a mí me conviene”, contó.

En los avances del programa 64 pudimos ver que los sobrevivientes se enfrentarán entre todos en un circuito en el que deberán arrastrarse sobre la arena para llevar bambúes y conseguir 2 llaves. No te pierdas Survivor México este viernes en punto de las 7:30 p.m en Azteca UNO.

