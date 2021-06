FOTOS: Duelo de sincronía y puntería en las playas de Survivor México.

La nueva tribu Jaguar celebra su victoria bajo la luz de la Luna. Kristal Silva quedó encantada con la recompensa y Cyntia González aplaude la actitud de su tribu con los nuevos juegos de Survivor México.

El comportamiento de los sobrevivientes en Survivor México.

Kristal Silva y Cyntia González tomarán las medidas necesarias con Paco Pizaña y Gary Centeno para evitar que escondan comida como sucedió en su antigua tribu Halcón. Cyntia reveló ante cámaras que Alejandra Toussaint cambió mucho y existe buena convivencia en la nueva tribu.

Halcones y Jaguares fueron reunidos por Carlos Guerrero ‘Warrior’ para enfrentarse al juego por la recompensa en las tierras de Survivor México. La velocidad fue puesta a prueba en el circuito de Survivor México, además debían tener cuidado con los costales que arrojaban sus contrincantes para evitar caer a la fosa de lodo.

Después de un aguerrido enfrentamiento de velocidad y concentración, la tribu Jaguar resultó victoriosa y disfrutará de una deliciosa Cochinita Pibil con música en vivo en un lugar muy especial.

Un sube y baja de victorias y derrotas de la tribu Halcón pone a reflexionar a sus nuevos integrantes ya que Pablo Martí reveló que le extraña la actitud de Paco Pizaña y Gary Centeno en Survivor México.

Jorge Ortín recibe una terrible noticia en Survivor México.

Nuevamente, Halcones y Jaguares se enfrentaron en las playas de Survivor México para ganar una invaluable recompensa. Lamentablemente Jorge Ortín recibió una mala noticia, sin embargo decidió permanecer en el reality de supervivencia para entregarlo todo.

Un arduo duelo en parejas se vivió en las playas de Survivor México, ambas tribus se enfrentaron con fuerza y dedicación para ganar la tarde de sushi en un restaurante. La tribu Halcón tomó la ventaja rápidamente y logró derrotar a los Jaguares.