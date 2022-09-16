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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México 16 de septiembre 2022?

“Warrior” puso en disputa una invaluable recompensa, 30 segundos para poder recolectar todo lo posible. Yusef Farah fue eliminado de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Diez sobrevivientes desean ganar en Survivor México 2022.
Solamente dos sobrevivientes ganaban la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que buscar 3 pelotitas en el lodo de Survivor México 2022.
Buscar los palitos enterrados en Survivor México 2022.
Formar una caña para alcanzar los costales de Survivor México 2022.
Correr a máxima velocidad con los costales de Survivor México 2022.
Armar el rompecabezas de Survivor México 2022.
Inica el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo por recompensa de Survivor México 2022.
Juego por eliminatorias en Survivor México 2022.
David García fue el primero en ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Yusef Farah también ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Diez sobrevivientes al concejo tribal de Survivor México 2022.
Catalina se emocionó hasta las lágrimas en Survivor México 2022.
Kenta ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Julián también tiene inmunidad y podrán votar dos veces en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a las votaciones en Survivor México 2022.
Los tres sobrevivientes con más votos en Survivor México 2022.
Todo puede suceder en Survivor México 2022.
Catalina pidió hablar en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Le entregó su medallón a “Warrior” en Survivor México 2022.
Catalina pidió bloquear el voto de Yusef en Survivor México 2022.
Yusef reveló que votó por Cuchao en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que Yusef obtuvo 11 votos en su contra en Survivor México 2022.
Yusef reveló que se sintió traicionado en Survivor México 2022.
Pero respetó la promesa y le entregó su símbolo a Nahomi en Survivor México 2022.
Al no haber más sentenciados en Survivor México 2022.
Al no haber más sentenciados en Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Diez sobrevivientes desean ganar en Survivor México 2022.
Solamente dos sobrevivientes ganaban la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que buscar 3 pelotitas en el lodo de Survivor México 2022.
Buscar los palitos enterrados en Survivor México 2022.
Formar una caña para alcanzar los costales de Survivor México 2022.
Correr a máxima velocidad con los costales de Survivor México 2022.
Armar el rompecabezas de Survivor México 2022.
Inica el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo por recompensa de Survivor México 2022.
Juego por eliminatorias en Survivor México 2022.
David García fue el primero en ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Yusef Farah también ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Diez sobrevivientes al concejo tribal de Survivor México 2022.
Catalina se emocionó hasta las lágrimas en Survivor México 2022.
Kenta ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Julián también tiene inmunidad y podrán votar dos veces en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a las votaciones en Survivor México 2022.
Los tres sobrevivientes con más votos en Survivor México 2022.
Todo puede suceder en Survivor México 2022.
Catalina pidió hablar en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Le entregó su medallón a “Warrior” en Survivor México 2022.
Catalina pidió bloquear el voto de Yusef en Survivor México 2022.
Yusef reveló que votó por Cuchao en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que Yusef obtuvo 11 votos en su contra en Survivor México 2022.
Yusef reveló que se sintió traicionado en Survivor México 2022.
Pero respetó la promesa y le entregó su símbolo a Nahomi en Survivor México 2022.
Al no haber más sentenciados en Survivor México 2022.
Al no haber más sentenciados en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Diez sobrevivientes desean ganar en Survivor México 2022.
Solamente dos sobrevivientes ganaban la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que buscar 3 pelotitas en el lodo de Survivor México 2022.
Buscar los palitos enterrados en Survivor México 2022.
Formar una caña para alcanzar los costales de Survivor México 2022.
Correr a máxima velocidad con los costales de Survivor México 2022.
Armar el rompecabezas de Survivor México 2022.
Inica el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo por recompensa de Survivor México 2022.
Juego por eliminatorias en Survivor México 2022.
David García fue el primero en ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Yusef Farah también ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Diez sobrevivientes al concejo tribal de Survivor México 2022.
Catalina se emocionó hasta las lágrimas en Survivor México 2022.
Kenta ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Julián también tiene inmunidad y podrán votar dos veces en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a las votaciones en Survivor México 2022.
Los tres sobrevivientes con más votos en Survivor México 2022.
Todo puede suceder en Survivor México 2022.
Catalina pidió hablar en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Le entregó su medallón a “Warrior” en Survivor México 2022.
Catalina pidió bloquear el voto de Yusef en Survivor México 2022.
Yusef reveló que votó por Cuchao en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que Yusef obtuvo 11 votos en su contra en Survivor México 2022.
Yusef reveló que se sintió traicionado en Survivor México 2022.
Pero respetó la promesa y le entregó su símbolo a Nahomi en Survivor México 2022.
Al no haber más sentenciados en Survivor México 2022.
Al no haber más sentenciados en Survivor México 2022.

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