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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México 26 de septiembre 2022?

Tres sobrevivientes pusieron a prueba su destreza y velocidad para obtener el último lugar para la gran final. Nadie quiere ser eliminado de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” está listo para el juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes disputan un lugar en la final de Survivor México 2022.
Emocionante juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Circuito de fases por la inmunidad de Survivor México 2022.
Máxima concentración en Survivor México 2022.
Cyntia desea llegar a la final de Survivor México 2022.
Kenta y Julián también desean llegar a la final de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes al juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Kenta toma la delantera en el juego por la inmunidad Survivor México 2022.
Trepidante juego para asegurar un lugar en la final de Survivor México 2022.
Kenta celebra al derrotar a Cyntia en Survivor México 2022.
Sobrevivientes celebrando en Survivor México 2022.
Nahomi felicitó a Kenta por ser finalista de Survivor México 2022.
Julián y Cyntia deben enfrentarse en Survivor México 2022.
“Warrior” dio la bienvenida al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Emocionante circuito de fases en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
La emoción invade a los sobrevivientes en Survivor México 2022.
Nadie quiere ser eliminado en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Concentración de Cyntia en Survivor México 2022.
Máxima concentración en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Cardíaco enfrentamiento en Survivor México 2022.
Julián toma la delantera en Survivor México 2022.
Cyntia desea el último lugar en la gran final de Survivor México 2022.jpg
Todo puede suceder en Survivor México 2022.
Julián logró derrotar a Cyntia en Survivor México 2022.
Julián es el tercer finalista de Survivor México 2022.
Cyntia Cofano fue eliminada de Survivor México 2022.
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“Warrior” está listo para el juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes disputan un lugar en la final de Survivor México 2022.
Emocionante juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Circuito de fases por la inmunidad de Survivor México 2022.
Máxima concentración en Survivor México 2022.
Cyntia desea llegar a la final de Survivor México 2022.
Kenta y Julián también desean llegar a la final de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes al juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Kenta toma la delantera en el juego por la inmunidad Survivor México 2022.
Trepidante juego para asegurar un lugar en la final de Survivor México 2022.
Kenta celebra al derrotar a Cyntia en Survivor México 2022.
Sobrevivientes celebrando en Survivor México 2022.
Nahomi felicitó a Kenta por ser finalista de Survivor México 2022.
Julián y Cyntia deben enfrentarse en Survivor México 2022.
“Warrior” dio la bienvenida al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Emocionante circuito de fases en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
La emoción invade a los sobrevivientes en Survivor México 2022.
Nadie quiere ser eliminado en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Concentración de Cyntia en Survivor México 2022.
Máxima concentración en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Cardíaco enfrentamiento en Survivor México 2022.
Julián toma la delantera en Survivor México 2022.
Cyntia desea el último lugar en la gran final de Survivor México 2022.jpg
Todo puede suceder en Survivor México 2022.
Julián logró derrotar a Cyntia en Survivor México 2022.
Julián es el tercer finalista de Survivor México 2022.
Cyntia Cofano fue eliminada de Survivor México 2022.
“Warrior” está listo para el juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes disputan un lugar en la final de Survivor México 2022.
Emocionante juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Circuito de fases por la inmunidad de Survivor México 2022.
Máxima concentración en Survivor México 2022.
Cyntia desea llegar a la final de Survivor México 2022.
Kenta y Julián también desean llegar a la final de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes al juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Kenta toma la delantera en el juego por la inmunidad Survivor México 2022.
Trepidante juego para asegurar un lugar en la final de Survivor México 2022.
Kenta celebra al derrotar a Cyntia en Survivor México 2022.
Sobrevivientes celebrando en Survivor México 2022.
Nahomi felicitó a Kenta por ser finalista de Survivor México 2022.
Julián y Cyntia deben enfrentarse en Survivor México 2022.
“Warrior” dio la bienvenida al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Emocionante circuito de fases en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
La emoción invade a los sobrevivientes en Survivor México 2022.
Nadie quiere ser eliminado en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Concentración de Cyntia en Survivor México 2022.
Máxima concentración en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Cardíaco enfrentamiento en Survivor México 2022.
Julián toma la delantera en Survivor México 2022.
Cyntia desea el último lugar en la gran final de Survivor México 2022.jpg
Todo puede suceder en Survivor México 2022.
Julián logró derrotar a Cyntia en Survivor México 2022.
Julián es el tercer finalista de Survivor México 2022.
Cyntia Cofano fue eliminada de Survivor México 2022.

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