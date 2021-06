FOTOS: Survivor presenció feroces batallas y con el máximo esfuerzo.

Halcones y Jaguares se enfrentan en arduos juegos que ponen a prueba su físico para obtener invaluables recompensas en Survivor México 2021.

Tras la salida de Aranza Carreiro, la tribu Jaguar celebra que salió un elemento fuerte de sus contrincantes. Alejandra Toussaint no esperaba que Aranza saliera mientras que Cyntia González no le sumó importancia pues argumentó que ya no era de su tribu.

Sargento Rap no dudó en cuestionar a Julio Barraza sobre las acusaciones que hizo Aranza previa a su eliminación de Survivor México. Sargento le reveló que se sintió aislado y no fue justa su doble nominación pues Julio actuó como “borrego” al dejarse guiar por otros.

Paco Pizaña se reunió con Gary Centeno y le propuso que sea capitán en la próxima votación sin embargo Gary no está convencido. Kristal Silva y Cyntia González han notado una actitud diferente en Alejandra Toussaint con la llegada de los nuevos Jaguares.

Quizá te pueda interesar: Replanteamiento de estrategias y advertencias en Survivor México.

Halcones y Jaguares se enfrentaron en un trepidante duelo por equipos para ganar los suministros semanales de Survivor México. La tribu Halcón jugó su mejor estrategia, sin embargo la tribu Jaguar logró conseguir el triunfo absoluto con un aplastante marcador y obtuvo los deliciosos suministros.

Paco Pizaña planea quitarle el puesto de capitán a Cyntia González en Survivor México.

Tras la victoria de la tribu Jaguar, Adianez, Denisha y Niebla hablan de la estrategia de Paco Pizaña al querer ganarse la confianza de sus nuevos compañeros sin embargo no creen en sus palabras.

Paco Pizaña reveló ante cámaras que planea convertirse en el próximo capitán de la tribu Jaguar de Survivor México pues está confiado en que tiene el apoyo incondicional de cinco ex Halcones.

Quizá te pueda interesar: Replanteamiento de estrategias y advertencias en Survivor México.

Halcones y Jaguares se enfrentaron para ganar un equipo completo de supervivencia.

Los sobrevivientes se enfrentaron en un arduo duelo de fuerza y resistencia en las tierras de Survivor México. Después de un aguerrido duelo en el que la fuerza, velocidad, resistencia y esfuerzo fueron indispensables para ganar el equipamiento de supervivencia.

La tribu Halcón logró derrotar a la tribu Jaguar con una ligera ventaja en el marcador final.