Survivor México 2024 cambia las reglas y las redes enloquecen

La nueva temporada de Survivor México 2024 nos ha traído mucho de qué hablar, romances, traiciones, peleas, estrategias y el villano de la historia John Guts. Todo parecía marchar con normalidad, hasta que sorpresivamente nuestro querido Carlos Guerrero ‘Warrior’ anunció a los sobrevivientes que ninguna temporada es igual a la otra y esta temporada traería muchas sorpresas, una de ellas es la forma de elegir al ganador.

Survivor México 2024 cambia las reglas y los fans no están soportando la noticia

La temporada de Survivor México 2024 ha dado giros inesperados, gracias a la Cabaña de Deliberación, un papiro falso hecho por las manos de John Guts el capitán de Jaguares con el que engañó a Eli, la división tan marcada dentro de las tribus, el romance entre Lu y ‘Lobo’, la noticia de que ella tiene una relación afuera, como si todo esto fuera poco, la semana pasada ‘Warrior’, dio a conocer a los sobrevivientes que las reglas de esta temporada van a cambiar.

El ganador de Survivor México 2024 no lo decidirá el público, si no el mismo sobreviviente que tendrá que superar todas las adversidades, las pruebas, todo lo que implica vivir la experiencia al máximo y así coronarse como el único ganador de Survivor México 2024. Los sobrevivientes tomaron muy bien la noticia, ya que los que son buenos en las competencias tienen asegurada su permanencia (o no), porque recordemos que este reality también depende de las estrategias y las alianzas que los participantes hagan dentro de la competencia, estrategias que los mantenga más tiempo dentro de ella.

Los que no tomaron muy bien la noticia fueron los fans de Survivor México 2024, la decisión dividió opiniones en redes sociales, unos opinan que era la única manera de poder participar en el reality y ahora no podrán hacerlo. Otros comentan que están de acuerdo, pero siempre y cuando las pruebas finales sean parejas, que cada sobreviviente tenga igualdad de condiciones, por el momento aún queda un gran camino por recorrer en esta aventura y sin duda alguna esta temporada está hecha para sorprendernos a todos.

