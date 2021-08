Alejandra respondió a Cyntia tras el final de Survivor México.

Alejandra visitó nuestro foro de Venga la Alegría y ahí fue inevitable que Laura G, William Valdés y Kristal Silva le cuestionaran respecto a si los conflictos que tuvo en Survivor México con Cyntia eran reales y se limitó a decir que “no la conocía en la vida real como para opinar de ella”.

Cyntia reveló que no sería amiga de Toussaint y por lo tanto, no la invitaría a su boda, pues ella era auténtica en Survivor México, no un personaje como la “hiena mayor":

“La verdad es que no. Yo comenté que con mi comadre habíamos tenido diferencias, pero no a ese grado. Te lo puedo decir, la verdad es que no, una amistad con ella no me interesa (...) Siempre me estuvo poniendo el pie y quizá no van a salir otras cosas más que me hacía, pero la verdad es que aguanté muchísimo. La otra Cyntia a lo mejor le hubiera tirado su dientito, pero me aguanté", confesó Cyntia tras el fin del reality show más duro.

Te puede interesar: ¿Quién es Frédéric García, el esposo de Altair Jarabo?

“La hiena mayor” le contesta a Cyntia

Alejandra aseguró en nuestro matutino que no conoce a Cyntia y está de acuerdo si la chef no quiere tener una amistad con ella. Además, la actriz dejó en claro que ella la respetaba y no tenía nada en contra de ella.

También podría interesarte: Mon Laferte anuncia que está embarazada: “Tengo miedo a perderlo”.