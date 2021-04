Survivor México: Bella de la Vega y Gabo Cuevas se enfrentan cara a cara.

Bella de la Vega y Gabo Cuevas visitaron nuestro foro de Venga la Alegría para resolver sus diferencias de frente. Recordemos que los participantes se convirtieron en las figuras más controversiales de la segunda edición de Survivor México.

La actriz y bailarina confesó que se sintió agredida por Gabo Cuevas dentro y fuera del reality show de supervivencia más exigente de la televisión.

“Yo traté de arreglarlo porque soy una mujer muy íntegra y muy comprometida con lo que soy yo. Mi reputación es todo para mí”, comenzó la viuda de José Ángel García.

Y es que, la reciente eliminada de Survivor México, explotó contra Gabo Cuevas por hablar mal a sus espaldas y en redes sociales.

“Yo le di la oportunidad de que me demostrará quién es él y después le di la paz. He estado viendo en redes que me ha estado atacando y eso está muy mal… yo no sé porque rompió la paz que yo le di… viniste a echar pestes de mí y eso no se vale señor”, expresó la mexicana.

Por su parte, Gabo Cuevas tachó de “mustia” a Bella de la Vega, pues mostró una polémica estrategia durante su estadía de Survivor México.

“Yo he dicho que jugaste el papel de mustia, como público así lo percibimos. Yo creo que, como buena actriz, estás exagerando las cosas. Yo no jugué el papel de víctima, yo sí era muy honesto”, expresó el reportero de espectáculos.

Bella de la Vega y Gabo Cuevas se convirtieron en los más controversiales de Survivor México

La segunda temporada de Survivor México comenzó con toda la energía de los participantes; sin embargo, también se hicieron presentes los momentos más tensos.

La polémica corrió a cargo de Bella de la Vega y Gabo Cuevas, quienes tuvieron fuertes enfrentamientos con sus respectivas tribus.

Sin embargo, la controversia comenzó desde mucho antes, cuando el reportero juzgó a la actriz por publicar una foto de su difunto esposo dentro del féretro.

La tensión comenzó a subir en Survivor México, pues los concursantes restantes comienzan a resentir los estragos del hambre, frío y estrés.

