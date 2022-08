Survivor México: El brutal mensaje de Jacky para darle la espalda a Los Otros.

Survivor México está mas emocionante que nunca y este sábado conoceremos al siguiente eliminado del reality de supervivencia más visto de la televisión mexicana. Los participantes han dejado claro que los retos cada vez son más complicados, sin mencionar que próximamente habrá una fusión de tribus, por ello, sorprendió el brutal mensaje de Jacky a Los Otros.

Trepidante juego triple por la inmunidad grupal de Survivor México.

Los sobrevivientes cada día se enfrentan a grandes retos para seguir en la competencia; sin embargo, las rivalidades cada vez son mayores, pero también las alianzas, por lo que ahora, tendrán que aprender a convivir de la mejor manera, pero también deberán planear bien su estrategia para llegar a la fusión con fuerza.

El pasado martes, Warrior anunció a los sobrevivientes que en cuanto salgan dos integrantes más de cualquiera de las tribus, se vendrá una fusión en Survivor México; sin embargo, no reveló la fecha en que sucederá.

“Recientemente, Gabo se fue, penúltimo eliminado de Survivor México, justo en el instante sobrevivientes en que dos sobrevivientes más dejen esta aventura, llegará la fusión.

Así que esto es el síntoma inequívoco de que cada vez estamos más cerca y de que una vez que comience la fusión, entonces si agárrense todos, porque estarán muchísimo más cercanos al objetivo, a esa gran final donde encontraremos al ganador de Survivor México, hay dos millones de pesos en juego”, dijo el Warrior.

¿Qué dijo Jacky? Jacky se ha caracterizado por ser una de las participantes más polémicas, desde su llegada se mostró como una de las más fuertes, no por nada ha sido la sobreviviente que más victorias ha tenido en los duelos de extinción tanto con los Halcones como en Los Otros.

Jacky ha dejado bien claro que lo que a ella le interesa es ganar, por lo que no dudará ni un instante en sabotear a Los Otros en alguno de los juegos por la Inmunidad Grupal. Cabe mencionar que ella tiene asegurado su pase a la siguiente semana.

“Les recuerdo que tengo la Inmunidad Individual, me vale quien se va y quien se queda, comentó Jacky”, dijo; sin embargo, sus palabras no cayeron nada bien entre sus compañeros quienes consideraron que no es digna de estar en la competencia debido a su juego sucio, esto ha traído consigo una gran división al interior de Los Otros y falta de apoyo.