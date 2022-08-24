Survivor México: ¿Cuándo es la fusión de las tribus?

Los sobrevivientes cada día enfrentan grandes retos para poder seguir sobreviviendo en Survivor México, todo lo que hacen dentro de las playas tan demandantes les han ocasionado rivalidades y alianzas que se han formado y roto.

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Por lo que ahora, tendrán que aprender a convivir de la mejor forma, pero cada uno de los integrantes tendrán que hacer su propia estrategia y buscar la alianza que más le convenga para poder llegar a la Fusión con gran fuerza.

La Fusión cada día está más cerca en Survivor México.

Este martes, Warrior les anunció a los sobrevivientes que en cuanto salgan dos integrantes más de cualquiera de las tribus, será el momento de la Fusión dentro de Survivor México.

Por ello cada uno de los participantes ha expresado lo que le ocasiona saber que ya viene el momento clave para conocer al ganador de la tercera temporada de Survivor México, aunque no hay fecha, saben que solo faltan dos eliminados.

Recientemente, Gabo se fue, penúltimo eliminado de Survivor México, justo en el instante sobrevivientes en que dos sobrevivientes más dejen esta aventura, llegará la fusión

Así que esto es el síntoma inequívoco de que cada vez estamos más cerca y de que una vez que comience la fusión, entonces si agárrense todos, porque estarán muchísimo más cercanos al objetivo, a esa gran final donde encontraremos al ganador de Survivor México, hay dos millones de pesos en juego

Una de las primeras en dar su opinión sobre lo que significa la Fusión y la forma en que pueden cambiar las cosas para ella, fue Saadi.

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