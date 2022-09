Survivor México: Nahomi arremete contra Cathe. (VIDEO)

Survivor México se encuentra más interesante que nunca y cada uno de los sobrevivientes se encuentra jugando sus mejores cartas para poder llegar con vida a la gran final, instancia en la que ya está instaurada Nahomi.

Eliminada de Survivor México 20 de septiembre 2022, Catalina Blanco.

‘La China’ ha sabido mover bien sus piezas al interior de Survivor México; sin embargo, esto no ha sido muy del agrado de los fanáticos del reality de supervivencia debido a que ha traicionado a todos sus aliados, siendo la traición más reciente la que le asestó a Cathe, quien resultó eliminada el pasado sábado.

¿Por qué Nahomi traicionó a Cathe? La semana pasada, Nahomi llamó a todas las mujeres a aliarse para que fuera una de ellas la que llegara a la final; sin embargo, no respetó el pacto y votó por Cathe. Este hecho fue reprochado por los televidentes y por sus compañeras, pero todo se debió gracias a una estrategia de Cuchao y a una decepción que Cathe le provocó a ‘La China’.

“Hizo acciones que no nos merecíamos y más yo, que siempre la aconsejaba y estaba yo ahí, ahí y ahí, y cuando la necesité me dio la espalda y ella lo sabe”, declaró.

“Yo le pido disculpas, la perdono y tengo que seguir con este juego, es un juego y yo quiero ganar porque quiero exponer lo que yo necesito sentir para que la gente me entienda”, finalizó Nahomi.

¿Cathe es una mentirosa?

Sin embargo, algo nuevo ha salido a relucir después de que Nahomi le revelara a Cyntia que Cathe le pidió que votara por ella en el último Concejo Tribal, ya que no se sentía cómoda en Survivor México.

“Cathe me dijo que yo votara por ella… que ya no aguantaba. ¿Sabes que me dolió Cyn? Que ella me lo pidió y después la escuché diciendo ‘no se confíen de Nahomi, no se confíen’, cuando yo lo único que hice por ella fue traerla hasta acá porque desde el día dos la querían nominar”, reveló ‘La China’.

“Y ayer yo dije, ¿por qué me siento mal? No me voy a sentir mal, Cathe ya no era para que estuviera aquí. Entonces yo la nomino y ¿de quién depende estar? Hubo semanas que querían ir por ella todo porque en el juego se veía, yo a Cathe la adoro, esto no va a cambiar mis sentimientos y lo que necesite siempre voy a estar para ella porque se demostró, pero Cathe me pidió eso”, añadió.