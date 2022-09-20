Survivor México: Esta es la razón por la que Nahomi traicionó a Cathe.

Survivor México se encuentra en un momento clave y cada uno de los sobrevivientes ha usado diferentes estrategias para mantenerse con vida, una de ellas es Nahomi, la única concursante que tiene su lugar asegurado en la pelea por los 2 millones de pesos y por el tan anhelado campeonato.

Nahomi es una de las sobrevivientes que ha traicionado a todos sus aliados con tal de mantenerse con vida, siendo la más reciente la que le asestó a Yusef, quien antes de irse le regaló un símbolo más y aseguró así su lugar en la gran final.

La traición al interior de Survivor México se ha vuelto una constante durante las últimas semanas, principalmente de Nahomi, quien ha caído de la gracias de los televidentes por su forma de ser y por darle la espalda a quienes la apoyaron desde el inicio de la competencia.

Te puede interesar: Survivor México: Así fue la traición de Nahomi a Cathe.

¿Por qué Nahomi traicionó a Cathe? En los últimos días, Nahomi llamó a todas las mujeres a aliarse para que fuera una de ellas la que llegara a la final; sin embargo, rompió el pacto que habían hecho y votó por Cathe. Esto causó una fuerte polémica ya que derivó en la eliminación de su compañera.

Este hecho fue parte de una estrategia que estuvo encabezada por Cuchao, quien trató de sacar a la mayor cantidad de rivales posibles, siendo la última Cathe, pero también por una aparente decepción que la provocó la última eliminada del reality de supervivencia.

“Hizo acciones que no nos merecíamos y más yo, que siempre la aconsejaba y estaba yo ahí, ahí y ahí, y cuando la necesité me dio la espalda y ella lo sabe”, declaró.

“Yo le pido disculpas, la perdono y tengo que seguir con este juego, es un juego y yo quiero ganar porque quiero exponer lo que yo necesito sentir para que la gente me entienda”, finalizó Nahomi.