Survivor México: ¿Quién es el eliminado de este 27 de agosto?

Este sábado es de eliminación y saldrá un sobreviviente más de Survivor México luego de una semana que estuvo bastante cargada y llena de sorpresas, sobre todo después de que Jacky ganara el collar de inmunidad y Julián le confesara a Kenta que él tiene el tótem. No te pierdas este sábado de eliminación en punto de las 20 horas a través de las pantallas de Azteca Uno.

Jacky llama perdedores a Halcones y a Los Otros en Survivor México.

El día de ayer todos los participantes de Suvrivor México compitieron en una prueba de equilibrio para ganar el collar de inmunidad individual, mismo que logró colgarse Jacky, quien ha sido una de las sobrevivientes más polémicas de la temporada.

La integrante de Los Otros logró quedarse con el collar de inmunidad tras vencer a Julián en la prueba de equilibrio; sin embargo, esto trajo conflictos al interior de la tribu, ya que Jacky les dejó bien claro a sus compañeros que a ella le interesa ganar, por lo que no dudará ni un momento en sabotearlos en alguno de los juegos de Inmunidad Grupal.

“Les recuerdo que tengo la Inmunidad Individual, me vale quien se va y quien se queda”, comentó Jacky; sin embargo, sus palabras no cayeron nada bien entre sus compañeros quienes consideraron que no es digna de estar en la competencia debido a su juego sucio, esto ha traído consigo una gran división al interior de Los Otros y falta de apoyo.

¿La gran revelación de Julián? Como mencionamos al principio de la nota, Julián la reveló a Kenta su gran secreto, mismo que tiene que ver con el tótem que tiene en su posesión.



“Se lo confieso a él porque le tengo confianza. Me gustaría escuchar ideas de alguien más para cerrar una estrategia increíble”, expresó el integrante de Los Otros a las cámaras de Survivor México.

Julián confiesa que podría utilizar su tótem para salvar a Kenta o a Saadi, pero nunca para apoyar a Catalina o a Jacky: “No creo que sean personas para salvar, su ciclo ya pasó", expresó. Cabe mencionar que, Julián ha dejado en claro que Kenta es su gran aliado para eliminar a Yusef.

¿Quién será el eliminado de Survivor México?

No te pierdas este sábado de eliminación en punto de las 20 horas, a través de las pantallas de Azteca Uno, ¿el próximo eliminado será de los Halcones, Jaguares o Los Otros? Descúbrelo esta noche.