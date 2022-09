Survivor México: Así le hizo el feo Yusef a los participantes que quedan.

Survivor México se encuentra en la recta final y las estrategias se han vuelto parte fundamental para cada uno de los sobrevivientes que quedan con vida; sin embargo, Cuchao, una de las mentes maestras quedó fuera a escasos pasos de la Gran Final tras perder con Kenta en el Juego de Extinción.

Eliminado de Survivor México 22 de septiembre 2022, Cuchao Pérez.

Los últimos eliminados de Survivor México (David, Cathe, Cuchao y Catalina) se enlazaron al estudio de Venga La Alegría donde se encontraba Yusef, quien resultó eliminado el pasado viernes en un hecho sin precedentes en la historia del reality de supervivencia después de que todos votaran en su contra y no le dieran la oportunidad de pelear por su permanencia.

Son cinco los sobrevivientes que quedan con vida tras la salida de Cuchao, Nahomi, quien ya tiene su lugar asegurado en la Gran Final, seguida de Julián, Cyntia, Kenta y David, estos últimos deberán dar todo de sí para asegurar su permanencia y así poder pelear por los 2 millones de pesos y por el tan anhelado campeonato.

¿Quiénes son los favoritos de Yusef para ganar Survivor México? El ‘León Libanés’ se dijo estar decepcionado después de ser eliminado de Survivor México gracias a la traición de sus amigos Jaguares, quienes se aliaron con Los Otros y los Halcones y lo dejaron fuera de la competencia en lo que fue una jugada maestra que Catalina terminó por hacer luego de que utilizara su medallón para anular el voto de Farah.

Este viernes Yusef estuvo presente en el foro de VLA y cuando le preguntaron sobre quiénes eran sus favoritos para ganar Survivor México, el también exatleta del Exatlón sorprendió con su respuesta que dejó boquiabiertos a todos.

“Se los juro que a mí me hubiera encantado que David (Halcón) hubiera podido ganar, pero ya le metieron cuello. Ahorita de los que quedan, honestamente no sé y ya no lo estoy siguiendo es la realidad. De los que están ninguno ya me inspira cosas muy lindas, entonces no quiero decir nada”, declaró Yusef Farah.

Ellos son los favoritos de Catalina, Cuchao, Cathe y David

De los cinco que siguen con vida, Julián es el favorito de Cuchao, Cathe y David para ganar Survivor México ya que ha sabido jugar bien sus cartas y de acuerdo con Cathe es la persona más leal que nunca le tiró nada a nadie.

Mientras que Catalina externó su apoyo para Nahomi, quien ya está instaurada en al Gran Final. “Nahomi, me moriría porque es algo tan controversial, además como soy yo y me encantaría que quedara Nahomi sin duda, también me gustaría que quedara Cyntia porque ha demostrado ser demasiado buena y ha vencido muchos miedos aquí adentro. Arriba el poder femenino”, sentenció.