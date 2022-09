VIDEO: Yusef y Cuchao se enfrentan cara a cara tras salir de Survivor México.

Cuchao, reciente eliminado de Survivor México, se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana desde las playas del reality show de supervivencia.

Eliminado de Survivor México 22 de septiembre 2022, Cuchao Pérez.

Yusef, quien se encontraba en el foro de VLA, enfrentó a Cuchao en el enlace con un contundente mensaje sobre sus polémicas y traiciones dentro de la tribu.

“Te lo digo aquí: estoy viendo todo lo que dices de mí cuando yo estaba adentro. Dices que yo apestaba, que yo era una persona de no fiar... la neta me dolió. Yo en ningún momento hablé cosas malas de ti. Me dolió porque casi todas las cosas que dijiste fueron mentiras. Me dolió que no fueras congruente”, dijo en exclusiva.

“Tú eres de las personas que más olían feo allá adentro y yo nunca dije nada. Tus tenis apestaban a kilómetros de distancia. Eso a mí me dolió, que dijeras esas cosas cuando no estuve presente. Se me hizo muy cobarde”, continuó.

Cuchao se disculpa con Yusef tras salir de Survivor México

Luego de la salida de Yusef de Survivor México, Cuchao habló mal del biólogo tras su eliminación y a lo largo de la temporada. Ante el contundente reclamo de Yus, el participante ofreció una disculpa en exclusiva a los micrófonos de este programa.

“Tenemos que entender que estábamos en una situación muy difícil. Con los mismos pantalones que lo dije... te pido una disculpa de hermanos y de caballeros. Todos sabemos que Survivor México es fuera de la vida real. Te ofrezco mi mano por si quieres tomarla afuera para una amistad”, declaró.

Cuchao también ha presumido ser quien eliminó a Yusef, además de ser el principal creador de la estrategia en su contra.

“Exploté y lo dije... nada es personal hermano, te ofrezco una disculpa pública si te ofendí. Después hablaremos si gustas”, concluyó el reciente eliminado de Survivor México.

