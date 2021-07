Survivor México: ¿Por qué Fernando es culpable de la salida de Gary?

Estamos viviendo las semanas finales de Survivor México, donde las emociones se encuentran al límite, pues todos y cada uno de los sobrevivientes buscan la mejor forma de llegar a la final, sin importar si deben traicionar a sus aliados.

Una de ellas la vimos este fin de semana, pues todo estaba perfectamente planeado para que las denominadas hienas se salieran con la suya; sin embargo, no contaron con el cambio de último momento de Fernando.

La estrategia ante Julio y Cyntia

Las hienas tenían dentro de sus planes que Sargento, Fernando, Jorge, Paco y Gary unieran sus fuerzas y votaran todos por Alejandra, esto para evitar que dos integrantes de su equipo fueran sentenciados.

Con esto, ellos ya tenían definido que la eliminada sería Alejandra o que al menos tendría un gran riesgo de ser la segunda eliminada dentro de la fusión en Survivor México.

La traición

Sin embargo, Fernando no se sumó al grupo y al momento de votar no lo hizo por Alejandra, sino por Niebla, lo que terminó con el plan provocando que no hubiera empates y Gary fuera el único sentenciado en la votación, mientras que Paco y Sargento fueron nominados de forma directa por Julio y Cyntia.

La despedida

Al final, con la eliminación de Gary pasó a despedirse de todos sus compañeros, esto sin importar si eran parte de su equipo o sus rivales; sin embargo, se saltó a Fernando, quien había sido su aliado durante las últimas semanas.

No obstante, el voto por Fernando por Niebla fue considerado como una gran traición por parte de Gary, quien lo saltó al momento de decir adiós a sus compañeros en Survivor México.