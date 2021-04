Survivor México: Gabo Cuevas se lanza contra Denisha al asegurar que es la más hipócrita de la tribu Jaguar.

Gabo Cuevas, reciente eliminado de Survivor México, habló de las rivalidades que se crearon en su tribu Jaguar. Nuestro reportero de espectáculos regresó desde las trepidantes tierras de República Dominicana y nos contó detalles del reality show.

Por si fuera poco, el campechano también arremetió contra su compañera Denisha por practicar una supuesta estrategia llena de hipocresía.

“Denisha, para mí, es la más hipócrita. Somos amigos, pero yo me refiero a lo que está haciendo allá adentro: una estrategia de hipocresía muy cañona”, expresó el reportero en exclusiva para VLA.

Y es que, la exintegrante de La Academia, mostró una actitud muy diferente con el capitán Daniel, según nos reveló Gabo Cuevas.

“Denisha, decía ayer, que Daniel es un gran capitán. A mí me hablaba otra cosa de Daniel y ahora resulta que ya se aman”, expresó.

Recordemos que, el primer eliminado de Survivor México, se convirtió en uno de los participantes más polémicos, pues se echó a toda la tribu amarilla en contra por su contundente personalidad.

Sin embargo, nuestro reportero trascendió que se dejó perder contra Bella de la Vega, pues jamás encajó con el equipo amarillo.

Gabo Cuevas, el primer eliminado de la nueva temporada de Survivor México, estuvo con nosotros en el programa.

Gabo Cuevas vuelve a arremeter contra Bella de la Vega por mentirosa

Denisha no fue la única víctima de las declaraciones de Gabo Cuevas, pues Bella de la Vega también se ganó un contundente mensaje por parte de nuestro reportero.

“Bella de la Vega también es hipócrita. Ella me dijo antes del duelo final ‘ya me quiero ir, el shampoo me hace falta, huelo mal, ayúdame a eliminarme’. Bella, que mustia eres”, concluyó Cuevas en exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría.

Gabo Cuevas ya está de regreso en la Ciudad de México para tomar su micrófono y traernos las mejores exclusivas en la Zona de Espectáculos junto a nuestros queridos Flor Rubio y Ricardo Casares.

