Survivor México: Gabo es eliminado de la competencia.

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, así dicta un vieja frase mexicana que se cumplió a la perfección esta noche en Survivor México.

Gabo Cuevas

Y es que después de convertirse en el villano de la segunda temporada del reality show de supervivencia número uno de la televisión mexicana, Gabo Cuevas fue eliminado en el Duelo de Extinción ante sus compañeros David, Santiago y la integrante de Halcones, Cathe.

Una mal cierre de semana de Jaguares, además de una indisciplina cuando Yusef fue descubierto mientras tenía un cofre con artículos e insumos, lo cual atenta contra la competencia y esencia de Survivor México, llevó a los amarillos a mandar tres integrantes a la pugna máxima.

Ya en el momento de matar o morir, Santiago y David, quien llegó a su primer Duelo de la Extinción, fueron los primeros en salvarse, por lo que Cathe y Gabo decidirían al participante que se despediría, justo en el momento en que la Fusión está cerca de consumarse y con ello habrá más emociones y momentos controversiales.

Cathe fue más paciente y eficaz al momento de armar su torre, por lo que sigue al lado de los Halcones. Gabo, en tanto, no encontró la mejor manera de cumplir con la prueba, por lo que tuvo que irse y con ello varios capítulos cerrados, entre ellos, su rivalidad con Catalina y el haber llegado más lejos de lo que la hizo la primera vez, cuando fue eliminado en la primera semana .