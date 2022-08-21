Survivor México: Gabo envía polémico mensaje tras su eliminación.

El día de ayer vivimos una de las eliminaciones más polémicas y controversiales de Survivor México, tras la salida de Gabo Cuevas, quien durante su estancia en el reality de supervivencia fue protagonista de varias peleas y dramas con sus compañeros.

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Además, todos recordamos la fuerte rivalidad que tuvo por semanas con Javier Ceriani y Catalina, por lo que salió con muchos amigos, pero también con un número importante de enemigos en las tierras de Survivor.

El polémico mensaje de Gabo Cuevas a su salida de Survivor México.

Este domingo tuvimos un enlace con Gabo Cuevas desde las playas de Survivor México, donde nuestro querido compañero de Venga La Alegría mandó un polémico mensaje que ha dejado a todos sin palabras. El periodista habló sobre su experiencia en el reality.

Emocionado, agradecido con la vida por esta segunda oportunidad que tuve de estar en Survivor, creo que me siento muy satisfecho con lo que hice y que los tiempos de Dios son perfectos…

Sin embargo, Gabo Cuevas habló de todo lo que dejó en cada uno de sus compañeros dentro de Survivor México.

Yo fui la alegría de los Jaguares, yo fui la persona más alegre de esta edición de Survivor, dentro y fuera del juego, yo prácticamente fui a hacer lo que necesitará hacer para que mi tribu estuviera bien, trate de nunca pelearme con la gente de mi tribu

La polémica comenzó cuando hablaron de las fuertes rivalidades que tuvo con Catalina y Cuchao dentro de Survivor.

La verdad, es que yo a Catalina la quiero, lo que pasa es que me harto y me sigue hartando esta parte en donde ella a todos los Jaguares nos han crucificado, pero les voy a decir en lo personal lo que me frustro, fue ver las cosas que hacían otros y que nadie les decía nada

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