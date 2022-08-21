Survivor México: Los mejores memes que dejó la eliminación de Gabo.

Survivor México vivió una de sus noches más difíciles con la declive de los Jaguares, que después de sumar varias victorias de manera consecutiva, cayeron en una racha negativa que terminó con la eliminación de Gabo Cuevas.

Después de consolidarse como uno de los participantes más polémicos, el reportero de espectáculos no pudo salir avante de la pugna máxima, por lo que culminó con esta segunda aventura en el reality show número uno de supervivencia.

Con lágrimas en los ojos, recordando todo lo que le costó llegar hasta esta altura de la competencia, Gabo se despidió y apagó su fuego para siempre.

En redes sociales los memes no quedaron fuera, en su mayoría de alegraron que Gabo ya no esté; sin embargo, otros consideraron que le faltará ese picante a la competencia que le otorgaba el periodista.

Se va Gabo y todos felices ahora solo falta la rata de Yusef #SábadoDeSurvivor pic.twitter.com/rsIVhAKWpm — nidia Rosas (@nidiaRosas19) August 21, 2022

Las caras de Cuchao y Catalina mientras gabo llora, me representan totalmente#SabadoDeSurvivor pic.twitter.com/JPuOLXBKgM — Diway ✨ (@MrLefroy) August 21, 2022