Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Survivor México: Los mejores memes que dejó la eliminación de Gabo.

Después de varias semanas de competencia, Gabo no pudo con el Duelo de Extinción y fue eliminado en un vibrante encuentro contra Cathe de Halcones.

Gabo no quiere ser eliminado de Survivor México 2022.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Survivor México vivió una de sus noches más difíciles con la declive de los Jaguares, que después de sumar varias victorias de manera consecutiva, cayeron en una racha negativa que terminó con la eliminación de Gabo Cuevas.

Después de consolidarse como uno de los participantes más polémicos, el reportero de espectáculos no pudo salir avante de la pugna máxima, por lo que culminó con esta segunda aventura en el reality show número uno de supervivencia.

Con lágrimas en los ojos, recordando todo lo que le costó llegar hasta esta altura de la competencia, Gabo se despidió y apagó su fuego para siempre.

En redes sociales los memes no quedaron fuera, en su mayoría de alegraron que Gabo ya no esté; sin embargo, otros consideraron que le faltará ese picante a la competencia que le otorgaba el periodista.

Galerías y Notas Azteca UNO