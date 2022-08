Survivor México: Gabo explota contra Catalina y amenaza con irse. (VIDEO)

Survivor México está más intenso que nunca y esta nueva semana iniciará con tremenda polémica debido al encierro en la isla de República Dominicana que ha puesto las emociones de algunos de sus participantes al límite, tal es el caso de Gabo Cuevas, quien pertenece al equipo de los Jaguares y que recientemente explotó contra Catalina, incluso, se planteó abandonar el reality de supervivencia.

Programa 31 | 16 de agosto 2022 | Castigo en Survivor México.

Survivor México ha sido tendencia en redes sociales gracias a la polémica y discusión que sostuvieron Gabo y Catalina, así como la penalización que recibió Yusef por haber robado comida y algunos elementos como shampoo, espejos, esponjas de lugares que los participantes no pueden visitar.

Gabo explota contra Catalina

Este miércoles seremos testigos de cómo Gabo, de Jaguares, explota contra Catalina, integrante de Los Otros, por sus actitudes que han llevado al comunicador a perder la paciencia, pues asegura que Cata esconde su verdadera personalidad detrás de una careta.

“Los Jaguares se han acostumbrado a crear una cortina de humo para que no se vea lo que ellos hacen”, detalló Catalina en las imágenes donde el periodista protesta y dice “nadie le hace nada, y hasta la regresan… renuncio, me voy a la chin… ¿Con qué intención fue a decir ‘se les están cayendo las caretas?”, dijo Gabo Cuevas.

Es bien sabido que Gabo y Catalina no se llevan nada bien y afortunadamente para ambos ya no forman parte de la misma tribu, pero ese no ha sido impedimento para que los conflictos y roces entre ambos persistan, ¿será que Gabo renunciará a la competencia? No te lo pierdas esta noche a través de las pantallas de Azteca UNO.

GABO explota contra CATALINA y las cosas se ponen explosivas... 😨💣 YUSEF tiene mucho que decir de la tribu HALCÓN y revela sus más oscuros secretos. 🤐⚫🟢🟡 #SurvivorPorElSímbolo pic.twitter.com/N1fcA9rQma — Survivor México (@mexico_survivor) August 17, 2022

¿Qué más pasará este miércoles 17 de agosto? Sin embargo, no será la única discusión que podremos apreciar en este capítulo, sino también las declaraciones de Nahomi hacia Jacky, pues opina que ésta ha tenido actitudes antideportivas, mismas que la han hecho perder los estribos.

Cabe mencionar que los participantes tienen que ganarse sus alimentos o buscarlos dentro de los límites permitidos, así como construir su refugio, sin mencionar que deben dormir a la intemperie y lidiar con los insectos y demás animales, por lo que sus emociones están a flor de piel y cada vez son menos tolerantes.