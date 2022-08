Survivor México: ¿Cuál será el castigo de Yusef tras romper las reglas?

Yusef Farah pasó de ser un líder a uno de los participantes más polemicos en Survivor México, pues ahora se le ha acusado de romper las reglas.

Rogelio rompió las reglas en Survivor, Gabo y Yusef lo confrontaron.

No es la primera vez que el participante está en el ojo del huracán, pues en su momento confesó que intentó meter proteína a Survivor México.

Tanto el biólogo como Rogelio enfrentaron un castigo respecto al tema de proteína, pues se perdieron la oportunidad de disfrutar de alimentos en la prueba ganada tras la polémica.

"Él nos quiso engañar con el atole de coco. Yo no la metí, que me revisen y que chequen. Yo iba a meter, pero no la metí. Yo hablé con mi terapeuta y me dijo ‘no hagas trampa’. Yo lo confronté", dijo Yusef en su momento.

Las cosas para Yusef podrían ser diferentes en esta ocasión, pues ahora se le ha acusado de meter un baúl con alimentos a nuestro reality show.

¿Cuál será el castigo para Yusef en Survivor México?

Esta noche se vivirá una de las polémicas más sonadas en Survivor México, pues Yusef Farah habría metido un cofre con comida a nuestro reality show.

“Tengo a mi lado este cofre. Yusef, lo que quiero que quede claro, es que te acercaste a un lugar al cual no debes ir. Entraste a un lugar al que no tenías que entrar, punto”, expresa el conductor en el avance de esta noche.

En el mismo avance también se puede ver a Yusef Farah defendiéndose de las acusaciones en su contra, aunque se desconocen las repercuciones a su persona: “Lo he compartido con todos”.

No te pierdas Survivor México esta noche a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO para conocer el castigo que tendrá el participante dentro de nuestro reality show.

