Survivor México: ¿Romance de Yusef y Viri es falso? Sale la verdad a la luz.

Yusef y Viridiana derraman miel en Survivor México, pues han pasado de los abrazos y palabras románticas hasta los besos. Los participantes no ocultan su amor y así lo han dejado ver en diversos momentos dentro de la competencia.

Yusef y Viridiana reafirman su relación con un amuleto en Survivor.

Los sobrevivientes se conocieron en la Tribu Jaguar, aunque semanas después se separaron tras la partida de Yusef a la Tribu Halcón. Tras su reencuentro, ambos participantes confesaron que se extrañaron y dieron paso a su historia de amor en Survivor México.

“Esto me ha dado una energía que ya no tenía, te lo digo de corazón, estoy contento”, expresó Yusef a la alpinista a su regreso a la tribu amarilla.

Viridiana también ha mostrado su gusto por Yusef y así lo dejó ver a finales de julio de este año ante las cámaras de Survivor México.

"Es una persona que admiro y que me da gusto que haya regresado a la tribu. Quiero seguir aprendiendo de él”, declaró a las cámaras de nuestro reality show.

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¿El romance de Yusef y Viridiana es falso?

Tras su salida de Survivor México, Gabo Cuevas se dio cita en el podcast De lo que UNO se entera conducido por Chicken Muñoz. El reportero de espectáculos rompió el silencio sobre la relación sentimental de Yus y Viri.

Recordemos que en su momento Jacky dio a entender que el romance del biólogo y la alpinista era falso, pero Gabo Cuevas asegura que es una relación verdadera.

"Es tan real como la pulsera que me hicieron los dos. Les voy a contar una exclusiva... ese romance fue exclusiva de Gabo Cuevas", expresó el mexicano mientras mostró un brazalete hecho por Yusef y Viridiana.

No te pierdas Survivor México esta noche a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

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