Survivor México: Viridiana reacciona al romance de Yusef y Cathe.

Viridiana, reciente eliminada de Survivor México, visitó nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para hablar de su participación en el reality show de supervivencia.

Luego de quedar eliminada en el Juego de la Extinción contra Catalina y Santiago, Viridiana tuvo la oportunidad de ver algunos videos de Yusef y Cathe abrazándose en el refugio de la Tribu Halcón.

Recordemos que la alpinista y el biólogo protagonizaron un fugaz romance en Survivor México, por lo que ahora reaccionó a los videos de Yusef y Cathe conviviendo muy cercanos.

"Yo lo sabía... eso nos lo platicaron los Halcones. Ella decía que tenía frío y que la abrazara. Eso fue durante los primeros días que Yusef estuvo en la otra tribu", expresó en exclusiva a VLA.

Según Viridiana, Yusef y Cathe terminaron en malos términos, pues el biólogo no habría querido "seguirle el juego" a la integrante del equipo verde.

"Se enojó Cathe con Yusef, supuestamente porque no quiso seguirle el juego. Cathe lo atacaba y decía cosas de él. Se expresaba muy mal, pero yo sabía por qué. Todos decían que estaba ardida", dijo Viridiana a este programa.

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Yusef está en medio de la polémica en Survivor México

Yusef ha sido uno de los participantes más controversiales de Survivor México, pues incluso asegura que no confía más en su tribu. El biólogo se ha ganado un par de enemigos antes de llegar a la fusión, lo que pone en riesgo su estadía en la competencia.

Kenta es otro de los enemigos de Yusef, quien además de confrontarlo en el robo de alimentos, también asegura que tiene un papel de "seductor" con las mujeres de Survivor México.

El modelo asegura que el biólogo fue responsable de su distanciamiento con Cathe, pues habrían tenido un posible y fugaz romance cuando Yusef llegó a la Tribu Halcón.

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