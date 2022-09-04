Survivor México: Jacky rompe el silencio tras ser eliminada.

El día de ayer conocimos a la última eliminada de Survivor México antes de la Fusión, por lo que todos ya deben tener un plan para poder llegar hasta las semanas finales y buscar ser el ganador de los dos millones de pesos.

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La salida de Jacky fue parte de un plan de varios integrantes de Survivor México, ya que no querían que las actitudes de la influencer fueran un factor decisivo en las semanas finales de la competencia.

Tras su salida, Jacky decidió romper el silencio y revelar varios detalles de su experiencia en Survivor México, lo que ha dejado a todos completamente sorprendidos.

Jacky rompe el silencio tras su eliminación de Survivor México.

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas, Jacky habló de su experiencia en Survivor México.

No era nada de lo que yo me esperaba, yo realmente esperaba llegar a Fusión o que al menos mi eliminación fuera diferente, en contra de alguno de esos fuertes que tanto decían que yo era una persona débil, una persona que no sabía competir

La siempre polémica Jacky reveló que le tenían miedo, por lo que todos hicieron una alianza para poder dejarla fuera de Survivor México.

Al final de cuentas, nos dimos cuenta de que tuvieron miedo, tanto que tuvieron que aliarse todos para sacarme a mí, sin tener que competir conmigo, no quisieron competir contra la débil, contra la lenta. Le doy vueltas al asunto y no encuentro cuál fue su cobardía de todos

Jacky aseguró que cambiaría a todos los integrantes de su tribu, pero que mejor ella se pasaría a los Jaguares.

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